TOKİ ev fırsatı ile dar gelirli vatandaşlar daire sahibi oluyor. Bu anlamda TOKİ Başkanlığı'nın konut satışlarında yer alan alt gelir grubunda bulunan satışlar için başvurular ikamete göre yapılır. Ancak orta gelir grubunda bulunan konutlarda almak isteyen vatandaşlar başvurularını ikamet şartı olmadan yapabilirler. TOKİ, dar ve orta gelirli vatandaşlar için kurasız, uygun fiyattan yüzlerce konutun satışa çıkarıldığını açıkladı. Uygun fiyatlı 2+1 ile 3+1 konutlar için başvuru yapacak olanlar fırsata dair detayları öğrenmek istiyor. Belli bir tutarda peşinat ödemesi ve aylık taksit ödemesi ile ev sahibi olma imkanı yakalayan vatandaşlar için ayrıca kurasız çekiliş olmadan konut almakta mümkün.
TOKİ bu satışları iki ayrı şekilde yapıyor
* Alt Gelir Grubu Konut Satışları
* Orta Gelir Grubu Konut Satışları
TOKİ Başkanlığı'nın konut satışlarında yer alan alt gelir grubunda bulunan satışlar için başvurular ikamete göre yapılır. Ancak orta gelir grubunda bulunan konutlarda almak isteyen vatandaşlar başvurularını ikamet şartı olmadan yapabilirler.
13 ŞEHİRDE KONUT SATIŞ
1+1, 2+1 ve 3+1 konut satışı ilan bulunan toplam 13 şehir bulunuyor. Bu 13 şehrin arasında ön plana çıkanı ise Ankara. Başkentin farklı ile ve ilçelerinde yer alan konut projelerinden hem altı gelir grubu hemde orta gelir grubu için konut satışları yapılacağı duyuruldu.
Bunun yanında satış ilanı bulunan diğer şehirlerin listesi ise şu şekilde; Afyonkarahisar, Bursa, Çorum, Ankara, Denizli, Hatay, Kars, Kastamonu, Mersin, Rize, Sivas, Tokat, Zonguldak.
PEŞİNAT ÖDEMESİ VE TAKSİT İMKANI
TOKİ açık konut satışlarında vatandaşlara kolay ödemeli seçenekler sunuluyor.
Vatandaşlar bu projelerden konut aldıklarında bir miktar peşinat ödemesi yapıyorlar. Bu rakam konut projelesine göre değişirken en az yüzde 10 olarak uygulanıyor. Bu oran yüzde 25'e kadar çıkabilmekte. İlanlarda en düşük peşinat ödemesi ise 14 bin TL olarak göze çarpıyor.
TOKİ'DEN EV ALIMLARINDA İKAMET ŞARTI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan alt gelir ve orta gelir grubu konut satışlarında vatandaşların satışa çıkarılan konutlarla aynı şehirde ikamet ediyor olmaları gerekiyor.
Kurum tarafından çeşitli zaman aralıklarında yayımlanan açık konut satışlarında ise durum değişmekte. BU açık konut satışlarında genel olarak ikamet şartı aranmıyor ancak bu satışlarda özel koşullar talep edilebiliyor. TOKİ Başkanlığı bu tür konut satışlarında uygulanan şartlara ilişkin ise bir açıklamada bulundu.
TOKİ İkamet Şartı Açıklaması
TOKİ Başkanlığı'nın ikamet şartına ilişkin açıklamasında, "Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır." ifadeleri yer alıyor.
TOKİ KONUT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Açık satış yöntemi ile çekilişsiz kurasız satışa sunulan evlere başvurular Halkbank ve Ziraat Bankası'nın şubeleri aracılığıyla yapılıyor. Başvurular, her il için tarihler değişmekle birlikte 31 Aralık'a kadar yapılabilecek.
Alıcılar, açık satışın başladığı günde yüzde 10, 12, 15, 25 peşinat ve 96, 108, 120, 144, 180 ve 240 ay vade ile konut sahibi olabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Açık satışa sunulan konutlardan 18 yaşını doldurmuş, Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabiliyor. Başvuru esnasında fotoğraflı nüfus cüzdanı, vatandaşlık kimlik ve vergi sicil numaralarının ibrazı gerekiyor.
TOKİ İL İL KONUT FİYATLARI
Ankara Mamak Gülseren Mahallesi'nde yer alan 86 konut için başlangıç satış fiyatı 260 bin lira olarak açıklandı. 30 Aralığa kadar başvurunun yapılacağı konutların taksit tutarı ise bin 87 liradan başlıyor.
Bingöl Merkez İnönü Mahallesi'nde 1 konutun başlangıç fiyatı 240 bin lira olarak belirlendi. Taksit tutarı ise bin 3 lira.
Denizli ve ilçelerinde bulunan 201 konut 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız satışa sunuldu. Taksitler ise 420 liradan başlıyor.
Karabük Eflani Çelebiler Mahallesi'nde 16 konut 1240 bin lira başlangıç fiyatıyla satışta. Konutların taksitleri 415 liradan başlıyor.
Kars Sarıkamış Erenler Tepe Mahallesi'nde 5 konut 185 bin liradan başlayan fiyatlarla satılıyor. Taksitler 825 liradan başlıyor.
Mersin Gülnar Akdeniz Mahallesi'nde yer alan 39 konut 419 liradan başlayan taksit tutarı ile 125 bin 760 liradan satışa çıktı.
Samsun Vezirköprü Nalbantlı Mahallesi'nde 8 konut 256 bin liradan satışa sunuldu. Başlangıç taksit tutarı bin 280 lira olarak belirlendi.
Sivas Merkez Yenimahalle'de 17 konut 146 bin liradan satışta. 30 Eylül'e kadar başvuruların yapılabileceği konutların taksitleri 610 liradan başlıyor.
Tokat Merkez Dedeli Mahallesi'nde ise 27 konut 165 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcısını bekliyor. 31 Aralığa kadar başvuruların yapılabileceği konutların en düşük taksit tutarı 691 lira.