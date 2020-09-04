MAHSUPLAŞMA NEDİR? NORMALLEŞME DESTEĞİNDE MAHSUPLAŞMA NE ANLAMA GELİR?

Bakan Selçuk'un Normalleşme Desteği adı altında verilecek olan ödeneğine dair açıklama yaparken "Her ay için kısa çalışma veya ücretsiz izinde geçen aylık ortalama gün sayısı ve asgari ücret üzerinden hesaplanan işçi ve işveren primi tutarında mahsuplaşma yapacağız" bilgisi vermesinin ardından mahsuplaşma nedir, normalleşme desteğinde mahsuplaşma ne demektir merak konusu oldu. Mahsuplaşma kaba bir tabirle hesaplaşma anlamına da gelmektedir. Belirli bir sürede geçen iş gücü ve ücret karşılığının ölçülmesi olarak tanımlayabiliriz. Normalleşme desteği ile mahsuplaşma yapılarak, Normalleşme Desteği alan tüm vatandaşlar net ücretini alır.