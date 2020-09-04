İlk defa ev sahibi olacak ve kirada oturan vatandaşlarımıza güzel haberler gelmeye devam ediyor. Devletten 30 bin lira hibe para desteği almak isteyen kişiler ilk olarak konut hesabı olan bankalar üzerinden şahsen başvuruda bulunacak ve hesap açacak. 3 sene boyunca aylık düzenli olmak şartı ile para biriktirecek. Biriken paraya karşılık konut teşviki verilecek. Bu destek alımlarında sistemin nasıl işlediğine ilişkin detayları ve vatandaşların destek alabilmeleri için yapmaları gerekenleri sizlerle paylaşıyoruz. Bu desteğin tutarı birikim tutarına ve sürecine bağlı olarak yükselir. Konut hesabıyla 30 bin TL destek almak isteyenler için ise sistem şu şekilde işliyor.