2-) Ek Ödemelere Zam Talebi

Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.

3-) Yüzdelik Dilim Düzenlemesi

Çalışma Bakanlığı'ndan beklenen bi diğer düzenleme konusu yüzdelik dilim. Bu düzenleme adına açılan davaların çok olması nedeniyle tüm işçilere asgari ücrete göre yeniden maaş belirleme yapılması ve maaşların belirlenen fark oranında yükselmesi talep ediliyor.