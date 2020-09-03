AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK

Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak

YÜZDE 3 ZAM

Geçen sene yapılan toplu sözleşme görüşmelerinde memurlara, 2020 yılı için 4+4 , 2021 yılı için ise ilk dönem için yüzde 3, ikinci dönem için ise yüzde 3 zam yapılması kararlaştırıldı. Enflasyonun yüzde 4 'ü aşması durumunda ise aşan miktar kadar oran zamma eklenecek.