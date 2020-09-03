Sağlık çalışanlarına ek ödeme hakkında son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada, pandemi de 3 ay boyunca tavandan yapılan ek ödemelerin devam edeceğini söyledi. Hastanelerde taşeron işçi olarak çalışmakta olan personellere ödeme yapılmayacağı, sağlık personellerine alım yapılacağı görülüyor. Kamu işçileri ile 4/d işçilere de ek ödeme , geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yapılmayacak. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan taşeron işçilerin maaşlarına yapılacak zam miktarının ele alınacağı 2020 yılı görüşmelerinde farklı konularında görüşülmesi bekleniyor. Peki Çalışma Bakanlığı bu konulara dair nasıl adımlar atacak?
Bakan Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Ek ödeme ile ilgili biliyorsunuz geçen toplantıda da söylemiştim. UZATILDI. Zannediyorum bir kaç gün içerisinde yayınlanmış olur. Bununla ilgili hem sahada filyasyon yapan hekimlerimiz dahil olmak üzere hem özellikle şu dönemde salgın döneminde bu hastalarla ilgili yoğun, acil, göğüs hastalıkları, dahiliye, çocuk ve benzeri gibi yoğun çalışan hekimlerle ilgili çalışanlarla ilgili bir düzenleme yapıldı, zannediyorum önümüzdeki günlerde yayınlanmış olur"
TAŞERONA VAR MI?
Hastanelerde taşeron işçi olarak çalışmakta olan personellere ödeme yapılmayacağı, sağlık personellerine alım yapılacağı görülüyor.
KAMU İŞÇİLERİ İLE 4/D İŞÇİLERE VAR MI?
Kamu işçileri ile 4/d işçilere de ek ödeme , geçtiğimiz aylarda olduğu gibi yapılmayacak.
3 ANA BAŞLIKTA TAŞERON İŞÇİLERİN TALEPLERİ
4/D statüsünde çalışan taşeron işçilerin en önemli talepleri 2020 yılında maaşlarına bekledikleri oranlarda bir zam alabilmek. Bu taleplerini duyurmak adına çalışmalarda bulunan kamu işçilerinin zam talebinin yanında 3 farklı ana başlıkta düzenleme ve değişiklik önerileri bulunuyor.
Bu düzenleme taleplerine dair detaylar ise başlıklar halinde şu şekilde;
1-) Tayin Hakkı
Kamuda çalışan taşeron işçiler 2020 yılı düzenlemelerinde tayin hakkı talep ediyorlar. Taşeron işçiler özellikle eşlerinin çalışması durumunda aile birliği kuramadıklarını dile getiriyorlar. Bu konuda açılan ve taşeron işçi lehine verilen kararları hatırlatan işçiler düzenlemenin en kısa zamanda uygulanmasını istiyorlar.
2-) Ek Ödemelere Zam Talebi
Taşeron işçiler maaşlarının dışında ayrıca bazı ek ödemeler alıyorlar. Dini bayramlarda ödenen ikramiyeler, Eylül ayında yapılan eğitim yardımı ödemesi gibi ödemelerin çok düşük rakamlarda olduğunu ifade eden taşeron işçiler bu konuda zam beklediklerini dile getiriyorlar.
3-) Yüzdelik Dilim Düzenlemesi
Çalışma Bakanlığı'ndan beklenen bi diğer düzenleme konusu yüzdelik dilim. Bu düzenleme adına açılan davaların çok olması nedeniyle tüm işçilere asgari ücrete göre yeniden maaş belirleme yapılması ve maaşların belirlenen fark oranında yükselmesi talep ediliyor.
ÇALIŞMA BAKANLIĞI NASIL BİR YANIT VERECEK
Çalışma Bakanlığı kadroya geçiş sürecinden sonra taşeron işçiler ile ilgili önemli bir düzenlemede bulunmadı. Enflasyon oranlarının yüzde 25 olduğu dönemlerde dile getirilen ek zam talepleri de hayata geçirilemedi. Tüm hususların göz önünde bulundurulması ve 2020 yılı görüşmelerinin ilk görüşme olması kapsamında tüm taleplerin detaylı bir şekilde incelenmesi bekleniyor. Çalışma Bakanlığı'nın bu çalışma sonrasında ise işçi tarafı ile bu konuları ele alması öngörülüyor.