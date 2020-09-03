Günümüzde pek çok vatandaşımız yıllar boyunca çalışarak emekli olma fırsatını elde etmeye çalışmaktadır. Emekli olmak için, sigorta başlangıç tarihinize göre sizden istenen prim gün sayınızı ve yaş haddini doldurmanız gerekmektedir. Ancak yaşı doldurup prim gün sayısını doldurmamış olanlar nasıl emekli olabileceklerini merak etmektedir. Emekli olmak isteyip prim günleri yetersiz gelenler için bazı şartların oluşturulması halinde emeklilik imkânı sağlanıyor. İşte 1800, 3600 ve 4500 günden emeklilik şartları da burada devreye giriyor. • 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir.
EMEKLİ OLUNCA NE KADAR MAAŞ ALIRIM
SGK'nın internet sayfasında bulunan 'Emekli Maaşı Hesaplama' robotuyla emeklilik maaşları öncesinden tahmin edilebiliyor. Kişilerin SSK maaş sorgulama işlemleri için uygulama formunu doldurması gerekecektir. TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, baba adı, nüfus il, doğum tarihi gibi bilgilerin talep edildiği bu formu eksiksiz dolduran vatandaşlar, emeklilikte ne kadar maaş alabileceklerini hesaplayabilirler.
EMEKLİ OLMAK İÇİN BU KOŞULLARA DİKKAT!
Sigortalılık süresi, kişinin, ilk defa çalışmaya başladığı ve sigortalı olduğu tarih ile emekli olacağı tarih arasındaki süreye denir. Bu süre içinde SGK'ya, çalışan adına, işverenin yatırdığı primlere de prim ödeme gün sayısı denir. Yaşa ise emeklilik için tamamlanması gereken yaş denir. Sosyal güvenlikte 1 ay, 30 gün; 1 yıl da 12 ay olarak alınıyor ve tüm hesaplamalar da bunun üzerinden yapılır.
Emeklilik için de üç koşul gerekiyor. Birincisi, belirli bir süre sigortalı olmak ki, burada işe giriş tarihi önemli ve bu süre kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor. İkincisi, belirli süre sosyal güvenlik kurumuna prim ödenmiş olması. Üçüncüsü, yaş ki, emeklilik yaşı da kadın çalışan ile erkek çalışana göre değişiyor. Emekli olunup, emekli aylığı bağlanabilmesi için bu üç şartın hepsinin yerine getirilmiş olması gerekiyor.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM HESAPLAMA
Bu sayfada kişilerin emeklilik yaşı hesaplama yapabilmek adına ilk olarak formu doldurması istenir. Formun doldurulması sırasında kişilerin sigorta bilgilerini girmesi gerekir. Bilgilerin girilmesi sonrasında ise sistem tarafından hesaplamalar yapılarak sonuç ekranda yayınlanır. Yayınlanan bilgilerde yaş bilgisi de yer aldığından dolayı kişiler tek bir uygulama ile hem emeklilik yaşı hesaplama hem de emeklilik sorgulama yapmaktadır. Ne zaman emekli olurum uygulamasında yapılan emeklilik yaşı hesaplama işlemlerinin örnek bir sonuç sayfası şöyledir;
Sonuç sayfasında görüldüğü gibi kişilerin hangi tarihte emekli olacağı hesaplandığından dolayı kişilerin kaç yıl sonra ve kaç yaşında emekli olacağı da öğrenilir. Bu konuda bilgi almak isteyenlerin benzer adımları takip etmesi yeterlidir. Esgm-sgk sayfasında yer alan emeklilik yaşı hesaplama yazısında sorgulamada güncel sigorta bilgilerin girilmesi gerektiği ifade edilir.
Kişilerin emeklilik yaşı hesaplama için doğru sonuçları alabilmesi adına güncel sigorta bilgilerini kullanması zorunludur. Sigorta bilgilerini bilmeyen ya da güncel sigorta bilgilerini öğrenmek isteyenler e devlet üzerinden sigorta dökümü alınmalıdır. Döküm alındıktan sonra sigorta bilgileri öğrenilerek, emeklilik yaşı hesaplama için forma bilgiler girilebilir. Tüm hizmetler ücretsiz odluğundan çok kısa süre içerisinde işlemler tamamlanabilir.
3600 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
• 4A, 4B ve 4C kapsamındaki sigorta kollarından birine mensup olarak çalışanların 3600 günden emekli olmak için sigorta başlangıç tarihinin 09.09.1999 ve öncesine ait olması gerekir. Bu tarihten sonra sigortalandırılan kişilerin 3600 günden emekli olması söz konusu değildir.
• 3600 prim günü ödemesinin SGK'ya yapılmış olması ve 15 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanması şarttır. Bu iki şart 09.09.1999- 30.04.2008 tarihleri arasında tamamlanmalıdır.
• Prim süresi ve prim ödemelerinin ek olarak yaş şartlarının yerine getirilmesi lazımdır.
• 9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlardan 31.12.2011 tarihinden önce 15 yıllık sigortalılık süresini ve 3600 prim günün dolduran erkek sigortalılar 55 yaşında; kadınlar sigortalılar ise 54 yaşında emekli olmaya hak kazanırlar.
• 9.09.1999 ve öncesinde ilk kez sigortalandırılanlar arasında yer almasına rağmen 31.12.2011 tarihine kadar 3600 prim günü ödemesini doldurmamış olan erkek çalışanlar 59 yaşında, kadın çalışanlar ise 58 yaşında emekli maaşlarını alabilirler.
TAMAMLAMA TARİHİ -- ERKEK YAŞ -- KADIN YAŞ
24.05.2002-23.05.2005 --- 56 --- 52
24.05.2005-23.05.2008 --- 57 --- 54
24.05.2008-23.05.2011 --- 58 --- 56
24.05.2011-23.05.2014 --- 59 --- 58
24.05.2014 sonrası --- 60 --- 58
Not: 15 yıl 3.600 gün ve erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaşın hangisi en son tamamlanıyorsa o tarihe bakılacak.
4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.
1800 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI
4A, 4B ve 4C sigorta koluna bağlı bulunan çalışanların malulen emekli olabilmeleri için en az 10 yıl boyunca çalışıyor olmaları gerekir.
Kişilerin 10 yıllık çalışma süresi içerisinde, en az 1800 günlük prim ödemesine sahip olmaları istenmektedir.
Sağlık kurulu tarafından hazırlanan rapordaki iş gücü kaybının, en az %60 olması zorunlu tutulmuştur.
Malulen emekli olmaya sebep olan durumun, sigortalılık süresi içerisinde ve işe aşladıktan sonra gerçekleşmesi gerekmektedir.
4A sigortalıların, malullük durumunun ortaya çıkmasından itibaren işten ayrılmış olmaları gerekmektedir.
4B sigortasına sahip olan kişilerin, ticaret faaliyetlerine devam etmemesi gerekir. BAĞ-KUR sigortalılarının, SGK prim borcu bulunmamalıdır.
4C sigortalı kişilerin, rahatsızlıktan sonra işten ayrılması gerekmektedir.
Yurt dışında çalışmaya başladığı tespit edilen malulen emeklilerin emekli maaşları kesilecek ve kişiler malullük haklarını kaybedecektir.