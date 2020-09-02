Yaşlılık aylığına zam mı geldi, yaşlılık aylığı ne kadar oldu araştırması merak konusu oldu. SGK'nın yeni düzenlenmeye ilişkin yayınladığı genelgeye göre malullük, yaşlılık ve ölüm aylıkları dosya bazında 1500 TL'nin altında olmayacak. Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında ödenen 65 yaş yaşlılık aylığı şu an 672 lira. Devlet, 65 yaşını doldurduktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden herhangi bir geliri olmayan kişilere, temel hayati ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulunur. Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden herhangi bir geliri olmayan kişilere, temel hayati ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla maddi destekte bulunur. Geliri olmayan vatandaşların, şartlara uygun olmaları halinde maaştan yararlanması söz konusu olur.
DEVLETTEN 672 TL MAAŞ ÖDEMESİ
Devlet tarafından tarafından sağlanan bu yardım ödemeleri arasında yer alan ve yaşlı vatandaşlara ödenen yardımlardan bir tanesi yaşlılık maaşı. Bu maaş 65 yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşların sosyal güvenceleri olmamaları adına sağlanıyor. Yaşlılık maaşı ödemesinden faydalanmak için gerekli şartların başında ise yaş şartı ile gelir şartı bulunuyor.
Her ay düzenli yaşlılık maaşı almak isteyen vatandaşların öncelikle sosyal güvencelerinin olmaması gerekiyor. Bununla birlikte yaşlılık maaşı için başvuru yapacak olan vatandaşların kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması isteniyor.
BAŞVURU İŞLEMLERİ
Yaşlılık maaşı başvuruları Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları üzerinden yapılıyor. Bu vakıflar kendi ilçenizde yer almakta olup genellikle kaymakamlıklar bünyesinde hizmet vermektedir. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (kaymakamlık) başvuru yapan 65 yaşını doldurmuş yaşlı vatandaşlara öncelikle muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor. Muhtaçlık değerlendirmesi; yaşlının kendisi ve eşinin gelir, servet ve harcamaları ile birlikte nafaka yükümlülüğü dikkate alınarak gerçekleşirken kişi başına gelir 701 liranın altındaysa aylık bağlanıyor. Eş ve başvuran kişinin geliri toplamı 1.402 lirayı aşıyorsa aylık bağlanmıyor.
65 YAŞ AYLIĞI ŞARTLARI
65 yaş aylığından yararlanmak için ilgili bakanlık ve kurumlar tarafından şartlar belirlenmiştir. Belirlenen şartlara uygun olmayan kişilerin maddi zorluk yaşamasına rağmen 65 yaş aylığından faydalanması mümkün olmaz. Ancak bu vatandaşlar için; devletin yaşlılar için yürürlüğe koyduğu başka sosyal yardımlara başvurmanın önü açık bırakılmıştır.
Sosyal güvencesinin olmaması (SSK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı)
65 yaşını doldurmuş olmak
Aylık gelir gelirinin tespit edilmesinin ardından muhtaçlık sınırının altında bir tablo çizilmesi
Sosyal Güvenlik Kurumu'na iş prim gününe dair ödeme yapılmaması
Nafaka alan kişilerin bu aylıktan faydalanması için asgari ücretin üçte birinden az gelire sahip olması gerekir.
65 YAŞ AYLIĞI NEREDEN ALINIR?
65 yaş aylığına hak kazanan kişilere dair ilk maaş ödemesi kişinin ikamet adresinin bağlı bulunduğu ilçedeki Ziraat Bankası şubesinden çekebilirler. Sonraki maaş ödemeleri ise PTT şubelerinden alınabilir.
DEVLETTEN NORMALLEŞME SÜRECİNDE ALABİLECEĞİNİZ DESTEKLER
Devlet tarafından sağlanan desteklerin çok büyük bir kısmı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor.
Bakanlık birimlerine yapılan yardım başvuruları sonunda vatandaşlara ihtiyaçları doğrultusunda gıda yardımı, yakacak yardımı, nakit para yardımı gibi destekler sağlanıyor. Ancak bu ödemeleri almak için sağlanması gereken şartlar var.
Para Yardımı
Aile Bakanlığı sosyal güvencesi olmayan geliri düşük olan yada hiç bulunmayan yaşlı vatandaşlara aylık 672 TL yardım ödemesinde bulunur.
Gıda Yardımı
Gıda yardımı ise temel gıda ihtiyaç malzemelerinin aileye sağlanması şeklinde yapılıyor. Bu kapsamda vatandaşlara düzenli gıda yardımı veriliyor. Başvurular sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yapılıyor.