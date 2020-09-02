Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı... Tek tek gün gün açıklandı!

Ülkemizde kalıtsal veya sonradan sürekli hale gelen rahatsızlıklarından dolayı engelli veya malulen emekli olmak isteyen yarım milyondan fazla vatandaşımız var. Ancak engellilik ve malullük kavramlarını henüz tam olarak anlamış değiliz. Bu iki kelimenin ne anlam ifade ettiğini bilmediğimizden engelli ya da malul kişiler haklarını tam olarak gözetememekte ve kullanamamaktalar. Malul, sosyal güvenlik başlangıcıyla çalışma hayatına girdikten sonra, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, çalışma veya meslekte kazanma gücünün en az %60 oranında kaybettiğine sağlık kurullarınca karar verilen kişidir.
Malul Kime Denir?
Malul, sosyal güvenlik başlangıcıyla çalışma hayatına girdikten sonra, herhangi bir hastalık veya kaza sonucu, çalışma veya meslekte kazanma gücünün en az %60 oranında kaybettiğine sağlık kurullarınca karar verilen kişidir.
Malullüğün Temel Kriteri Nedir?
Kişinin çalışma ve meslekte kazanma gücü kaybına bakılan maluliyet tespitinde, bu duruma sebep olan hastalık veya kazanın sigortalı olarak çalışmaya başladıktan sonra meydana gelmesi gerekir. Doğuştan veya sonradan meydana gelen herhangi bir hastalık ya da kaza sonucu oluşabilen engellilik tespiti ise malullükten bağımsız bir durumdur.
Malullük Tespiti Nasıl Yapılır?
Sigortalıların malul olup olmadıklarının kararı, yetkili hastanelerin düzenlediği sağlık kurulu raporu esas alınarak sosyal güvenlik mevzuatı çerçevesinde kurum sağlık kurulunca verilir. Kurum sağlık kurulları tarafından malullük durumu değerlendirilirken, sosyal güvenlik mevzuatında belirtilen kriterler dikkate alınarak çalışma veya meslekte kazanma gücündeki azalma oranı tespit edilir.
Engellilik Nasıl Tespit Edilir?
Engellilik oranı 'Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkındaki Yönetmelik' esas alınarak tespit edilir. Tespit yapılırken, kişilerin çalışma gücü göz önüne alınmadan yalnızca engel oranına bakılır. Belirlenen engellilik oranı, maluliyete ilişkin tespitte kullanılmaz. Yani sizin %60 oranında bir engelli raporunuz mevcutsa, bu rapora istinaden malulen emekli olamazsınız. Engellilik oranı ile malullük oranı farklı yönetmelikler esas alınarak farklı amaçlar için tespit edilen oranlardır. Sigortalının engellilik oranı, malullük oranı ile ilişkilendirilmemekte ve birbirinin yerine kullanılmamaktadır.
Örnek: Bir sigortalıda, sıkça rastladığımız hastalıkların birden fazlasının olduğunu varsayalım. A hastalığına bağlı engel oranının %20, B hastalığına bağlı engel oranının %30, C hastalığına bağlı engel oranının %20, D hastalığına bağlı engel oranının %30 olduğu varsayılan bu kişinin engel oranı tespit edilirken bu oranların hepsi dikkate alınmakta ve birlikte değerlendirilmektedir.
Ancak malullük tespitinde, bu hastalıkların çalışmaya engel olup olmadığına bakılmaktadır. Dolayısıyla bu hastalıklar nedeniyle kişi belirli bir engellilik oranına sahip olsa bile malul sayılmayabilir.
Bazı durumlarda %60 üzeri engellilik oranına sahip olan kişilerin maluliyet taleplerinin reddedilmesi de bu sebepten kaynaklanmaktadır. Bir engellinin aynı zamanda malul sayılabilmesi için hastalığının sigortalılığından sonra ortaya çıkması ve çalışma gücünde %60 oranında azalmaya sebep olması gerekmektedir.
Malulen Emeklilik Şartları
Malulen emekli olacak kişinin, sigortalılık statüsü fark etmeksizin en az 10 yıllık hizmet süresinin bulunması, bu süre içerisinde en az 1800 prim gününün bulunması, %60 ve üzerinde çalışma gücü kaybının tespit edilmiş olması gerekmektedir.
NE ZAMAN EMEKLİ OLURUM?
SSK girişim 01.02.2004, doğum tarihim 10.08.1979, prim gün sayım 4000. H. DEMİR
08.09.1999 tarihinden sonra işe başlayan erkek çalışanlar 60 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 60 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir. Bayanlar çalışanlar ise 58 yaş, 7000 prim günden tam emeklilik, 25 yıl sigortalılık süresi, 4500 prim gün ve 58 yaştan kısmi emeklilik şartlarına tabidir.
Görülüyor ki; 2000 sonrasında işe girenlerin 5000 günle tam ya da 3600 günden kısmi emekli olabilmeleri mümkün bulunmamakta. Tam emekli olabilmek için en az 7000 gün ödemek, yaştan emekli olabilmek için 4500 prim gün ödemek gerekiyor.
01.10.1973 doğumluyum, ilk sigorta girişim 15.04.1995, şu an itibariyle toplamda 7000 günüm var.
Askerliğimi işe başlamadan önce yaptım. Mustafa
İşe girişinize göre 25 yıl, 55 yaş ve 5750 prim gün şartlarına tabisiniz.
11 aylık askerlik borçlanarak 25 yıl, 54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. Prim gün sayınız tamamlanmış. 54 yaşınız 2027 yılında dolacak. Bu durumda emekli olacağınız tarih 01.10.2027 olacaktır. Askerliğin hepsini ya da 11 ayını da ödeseniz bir yaş kazancınız olur. Prim gün sayınız tamamlandığından, sadece 11 aylık ödemeniz yeterli olacaktır.
01.10.1985 tarihli sigorta girişliyim. 3600 günüm mevcut.
Sigortam devam etmekte. F. KORKMAZ
25 yıl, 49 yaş ve 5300 prim gün şartlarına tabisiniz. İşe giriş askerden sonra ise 4.5 aylık askerlik borçlanıp 25 yıl, 48 yaş ve 5225 prim gün şartlarına tabi olabilirsiniz. 3600 prim günden emekli olabileceğinizi hesaplamamız için 55 yaşınızı hangi tarihte tamamladığınızı bilmeliyiz.
1993 Temmuz işe girişliyim. 4000 gün prim ödemem var. 04.08.1977 doğumluyum. Askerliği 6 ay yaptım ve ödemedim. Mehmet A.
54 yaş ve 5675 prim gün şartlarına tabisiniz. 25 yıl şartınız tamamlanmış. 1675 gün daha prim ödemeniz halinde prim gün sayınız, 2031 yılında da yaşınız dolacak.
04.08.2031'de emekli olursunuz.
KAYNAK: Gazetevatan