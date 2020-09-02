

VERGİ VE PRİM DESTEĞİNDEN FAYDALANMAK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR

* Yeni işyeri kuracak olanlar vergi istisnası ve prim desteklerinden yararlanmak için gerekli birtakım koşullar vardır.

* Sigorta prim desteğinden faydalanılması için gerçek kişi statüsünde olan girişimcilerin ilk kez sigortalı sayılıyor olması,

* İşe başlanıldığı tarihin yasal süreçte bildirilmiş olması,

* Mükellefiyetin başladığı tarihi müteakip 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını geçmemiş olması,

* Girişimcinin yapmış olduğu işin başında durması ve bu işi kendisinin yapıyor olması,

* Mevcut firmanın üçüncü dereceye kadar diğer bir akrabadan devir alınmamış olması,

* İşletmeye daha sonradan ortak olunmaması,

* Kosgeb kurslarına katılım sağlanmış ve Girişimcilik Sertifikası alınmış olması ve aklındaki iş düşüncelerini gerçekleştirmek adına iş planı ve proje hazırlıyor olması,

* Vergi dairesinden temin edilecek olan "Genç Girişimcilere Kazanç İstisnası Belgesi"nin bulunması koşulları aranıyor.