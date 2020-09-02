



'ÇALIŞANLARLA AYNI OLSUN'

TAKVİM'e konuşan emekliler, ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek, "Çalışanlara asgari geçim indirimi (AGİ) ile en az 220 lira ödenirken, bin 500 lira maaşı olan emekli ayda 60 lira ek ödeme alıyor. Ek ödeme ya oran olarak yükseltilsin ya da çalışanlara her ay ödenen AGİ ile eşitlensin" yorumunu yapıyor.