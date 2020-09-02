2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ve Temmuz'da maaşlar artırıldı, ikinci promosyonu zamlı alma imkanı sunuldu, 2 bayram ikramiyesi ödendi, taban aylık da bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilerin gelirlerinde artış sağlayacak yeni talepleri de var. Bunlardan biri de vergi iadesinin yerini alan ek ödemeyle ilgili. Emekliler, her ay maaşın yüzde 4'ü oranında ödenen ek ödemenin yeniden ele alınmasını istiyor.
'ÇALIŞANLARLA AYNI OLSUN'
TAKVİM'e konuşan emekliler, ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek, "Çalışanlara asgari geçim indirimi (AGİ) ile en az 220 lira ödenirken, bin 500 lira maaşı olan emekli ayda 60 lira ek ödeme alıyor. Ek ödeme ya oran olarak yükseltilsin ya da çalışanlara her ay ödenen AGİ ile eşitlensin" yorumunu yapıyor.
Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.