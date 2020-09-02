Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 02.09.2020 Gazete
    ABONE OL

    ye en TL ! miktarı ne kadar olacak?

    Her ay yüzde 4 alan ler, sistemin yenilenmesini istiyor. Formüllerden biri de çalışanlara verilen asgari geçim indirimiyle eşitlenmesi. Buna göre, aylık ek ödeme en , en çok 375 lira olabilecek. İşte emekli maaşına ek olarak yapılan ödeme ile ilgili merak edilen tüm detaylar...



    2020 emekliler için kazanç yılı oldu. Ocak ve Temmuz'da maaşlar artırıldı, ikinci promosyonu zamlı alma imkanı sunuldu, 2 bayram ikramiyesi ödendi, taban aylık da bin 500 liraya yükseltildi. Emeklilerin gelirlerinde artış sağlayacak yeni talepleri de var. Bunlardan biri de vergi iadesinin yerini alan ek ödemeyle ilgili. Emekliler, her ay maaşın yüzde 4'ü oranında ödenen ek ödemenin yeniden ele alınmasını istiyor.



    'ÇALIŞANLARLA AYNI OLSUN'
    TAKVİM    'e konuşan emekliler, ek ödemenin günümüzde düşük kaldığını ifade ederek, "Çalışanlara asgari geçim indirimi (AGİ) ile en az 220 lira ödenirken, bin 500 lira maaşı olan emekli ayda 60 lira ek ödeme alıyor. Ek ödeme ya oran olarak yükseltilsin ya da çalışanlara her ay ödenen AGİ ile eşitlensin" yorumunu yapıyor.



    Çalışanlara her ay ödenen AGİ, kişinin evli olup olmamasına, eşinin çalışıp çalışmamasına ve çocuk sayısına göre 220,73 ile 375,23 lira arasında değişiyor. Bu tutarlar her yıl asgari ücretle birlikte artıyor. Eğer ek ödeme AGİ'ye eşitlenirse, emekliler her ay en az 220,73 lira, en çok 375,23 lira ek ödeme alacak.
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Emekliye en az 220 TL ek ödeme! Emekli ek ödeme miktarı ne kadar olacak?
    Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
    Tüm Ekonomi Haberleri