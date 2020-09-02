Çalışanlar dikkat! 1 gün bile oldukça önemli yaş dolmadan maaş alabilirsiniz! 5 yılınız var



4500 Günden Emeklilik Şartları

4500 gün üzerinden emeklilik koşulları için öncelikli olarak 1999 tarihinden önce 4A sigorta girişinin olması gerekmektedir. Buna göre 1999 tarihinden sonra sigortalı olan kişilerin 4A kapsamında emekli olabilmesi için 4500 prim gününün tamamlanmış olması gerekmektedir. Buna göre:

4500 günden emekli olmak için 58 yaş ve 25 senelik sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

25 senelik sigortalılık süresinin doldurulmuş olması gerekmektedir.

Erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaş ve 25 yıllık sigortalılık süresinin tamamlanmış olması gerekmektedir.

4500 günden emekli olan kişilerin alabileceği maaşlar ise 600 ve 800 TL arasında değişmektedir.