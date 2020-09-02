

DEVLETTEN 672 TL MAAŞ ÖDEMESİ

Devlet tarafından tarafından sağlanan bu yardım ödemeleri arasında yer alan ve yaşlı vatandaşlara ödenen yardımlardan bir tanesi yaşlılık maaşı. Bu maaş 65 yaş üzerinde bulunan yaşlı vatandaşların sosyal güvenceleri olmamaları adına sağlanıyor. Yaşlılık maaşı ödemesinden faydalanmak için gerekli şartların başında ise yaş şartı ile gelir şartı bulunuyor.

Her ay düzenli yaşlılık maaşı almak isteyen vatandaşların öncelikle sosyal güvencelerinin olmaması gerekiyor. Bununla birlikte yaşlılık maaşı için başvuru yapacak olan vatandaşların kendisi ile eşinin ortalama geliri net asgari ücretin 1/3'ünden daha az olması isteniyor.