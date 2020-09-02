Bir tüketicinin kullandığı ev kredisine yönelik kendisinden alınan ekspertiz ücretinin iadesine ilişkin talebini mahkeme tarafından haklı bulunuldu. Emsal teşkil edecek kararla ilgili konuşan Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bankalardan ev kredisi kullananlarda alınan ekspertiz ve ipotek bedellerinin tüketicilere geri ödenmesi gerektiğini bildirdi. Ekspertiz, uzman tarafından gayrimenkule yönelik değerin ne olduğunun belirlenmesi çalışması olarak ifade ediliyor. Konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlerin almak istedikleri evin mali değerini belirleyen rapora ekspertiz raporu deniyor. Vatandaşlar bankalardan konut kredisi çekerek ev aldıklarında konutun değerini belirlemek üzere Ekspertiz gelmekte. Bankalar ekspertiz raporu ücretini müşteriden tale ediyor.
EKSPERTİZ ÜCRETİ NEDİR?
Ekspertiz, uzman tarafından gayrimenkule yönelik değerin ne olduğunun belirlenmesi çalışması olarak ifade ediliyor. Konut kredisi ile ev sahibi olmak isteyenlerin almak istedikleri evin mali değerini belirleyen rapora ekspertiz raporu deniyor. Vatandaşlar bankalardan konut kredisi çekerek ev aldıklarında konutun değerini belirlemek üzere Ekspertiz gelmekte. Bankalar ekspertiz raporu ücretini müşteriden tale ediyor.
EKSPERTİZ ÜCRETİ İADESİ
Ekspertiz ücreti geri alma konusunda yetkililerden gelen açıklamalar ücret iadelerinin aslında kolay bir şekilde gerçekleşeceğini ortaya koymaktadır. Ancak ekspertiz ücreti iadesinde belli şartların sağlanıyor olması gerekmektedir. öncelikle ekspertiz ücretlerinin kim adına kesildiği çok önemlidir. Bu bağlamda bireylerin iade temin edebilmeleri için ücretlerin kendi isimlerine kesilmemiş olması lazımdır. Tüketici ismine kesilen faturalar bu bağlamda ücretlerin alınamamasına neden olmaktadır.
Bankaların ekspertiz ücreti iadesi vermemek için hizmeti tüketici ismine aldığını belirtmesi lazımdır. Bu neden yüzünden yine alınan hizmetler tüketici üzerine faturalandırılmalıdır. Aksinin olduğu durumlarda tüketici bir ekspertiz ücreti ödeyecektir. Ancak ödenen bedele karşı isimlerine kesilmiş bir fatura bulunamayacaktır. Bu gibi durumlarla karşılaşıldığında ise bankalar konutlar için göndermiş oldukları uzmanların ücretlerini ödemek zorunda kalmaktadır. Rakamların büyük ya da küçük olması herhangi bir fark teşkil etmemektedir.
TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU YAPMAK GEREKLİ
Ekspertiz ücretlerini geri almak isteyenlerin tüketici hakem heyeti ve tüketici mahkemelerine başvurmaları gerekiyor.
Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin'de konuyla ilgili açıklamasında, Kayseri 1. Tüketici Mahkemesi'nde bu konuda vatandaşın lehine karar çıktığını hatırlattı.
2020 EKSPERTİZ ÜCRETİ İADESİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ
T.C. .......... KAYMAKAMLIĞI
(Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na)
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Şikayetin Konusu: Ekspertiz Ücreti adı altında alınan "……….. .-TL" bedelin tarafıma iadesi talebimdir. (4077/6. Ve 10. maddeleri).../.../2020
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İmza
TAPU HARCI MUAFİYETİ NEDİR, HANGİ KONUTLAR TAPU HARCINDAN MUAF?
Hatırlanacağı üzere 2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un 7'inci maddesindeki değişiklik ile tapu harcı muafiyeti getirilmişti. Konu hakkında açıklamada bulunan Gayrimenkul Hukuku Uzmanı Avukat Mehmet Aslan, "Resmi Gazete'de yayınlanan değişiklikte dava açılmasına gerek kalmaksızın birtakım muafiyetler açıkça belirtildi.
Yeni düzenlemeyle riskli yapı veya riskli alan şerhi konulan taşınmazlar için bu şerh tarihinden sonraki ilk satışlarda, tapu alım satım harcını ödemeyecek" diyerek söz konusu kanun hakkında hatırlatma da bulunmuştu.
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında üretilen ve ilk kez satılan konut projeleri üzerinden sıfır konut alanlar için tapu harcı muafiyeti hakkı tanınmıştı.
Bu kapsamda kentsel dönüşüm projesinden sıfır konut alan kişilere tapu harcı muafiyeti hakkı tanındı. Hem konutu alan kişi hem de konutu satan müteahhit için tapu harcı muafiyeti hakkı verilirken bu sayede yüzde 4 oranında indirim yapılmış oldu.
400 bin liralık sıfır konut alan kişiler 16 bin lira tapu harcı yükünden kurtulmuş oldu.