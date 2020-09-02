Kentsel dönüşüm projesi kapsamında üretilen ve ilk kez satılan konut projeleri üzerinden sıfır konut alanlar için tapu harcı muafiyeti hakkı tanınmıştı.

Bu kapsamda kentsel dönüşüm projesinden sıfır konut alan kişilere tapu harcı muafiyeti hakkı tanındı. Hem konutu alan kişi hem de konutu satan müteahhit için tapu harcı muafiyeti hakkı verilirken bu sayede yüzde 4 oranında indirim yapılmış oldu.

400 bin liralık sıfır konut alan kişiler 16 bin lira tapu harcı yükünden kurtulmuş oldu.