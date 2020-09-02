BİM 3000 TL maaşla personel alımı yapıyor. BİM marketler çok sayıda personel alımı ilanı yayımladı. Yayımlanan ilanlarda en az ilkokul mezunları arasından çok sayıda şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Market bünyesinde farklı alanlarda çalıştırmak üzere yapılan personel alımları için başvuru bilgileri, alım yapılan kadrolar ve genel şartlar takvim.com.tr'de. Aşağıdaki linklere ve başvuru formuna tıklayıp iş başvurunuzu rahatlıkla yapabilirsiniz. Ayrıca İŞKUR'da "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz. İşte BİM personel, reyon ve yönetici alımı ilanları ve başvuru şartları....