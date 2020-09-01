ÖTV zammı sonrası Toyota fiyat listesi 2020 Eylül! En yeni Toyota araba fiyatları ne kadar, kaç tl oldu?

Toyota Corolla 1.6 DOHC Dual VVT-i Valvematic benzinli ve 1.8 hybrid motor ile piyasaya sürülen aracın, benzinli model için 6 ileri manuel şanzıman ve Multidrive S şanzıman seçenekleri bulunmakta. Hybrid motorda ise e-CVT şanzıman kullanılmıştır. Güç ve tork özelliklerine baktığımızda ise; 1.6 DOHC benzinli motorun 132 PS güç ve 159 Nm tork, Hybrid versiyonununda kullanılan 1.8 DOHC VVT-i motorun ise 98 PS güç ve 142 Nm tork ürettiğini görmekteyiz. Ek olarak, Hybrid model; 53 KW güç ve 163 Nm tork üreten elektrik motoruyla kombine edilmiştir.
Toyota Corolla fiyatları, Toyota Corolla ne kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Corolla 1.6 Vision Manuel Benzin 159.400
Corolla 1.6 Vision Multidrive S Otomatik Benzin 166.300
Corolla 1.6 Dream Manuel Benzin 171.000
Corolla 1.6 Dream Multidrive S Otomatik Benzin 177.850
Corolla 1.6 Flame Manuel Benzin 180.100
Corolla 1.6 Flame Multidrive S Otomatik Benzin 186.950
Corolla 1.6 Flame X Pack Manuel Benzin 188.900
Corolla 1.6 Flame X Pack Multidrive S Otomatik Benzin 197.100
Corolla 1.6 Passion Multidrive S Otomatik Benzin 229.150
Corolla 1.6 Passion X Pack Multidrive S Otomatik Benzin 234.250
2020 Eylül Ayı Corolla Hatchback Fiyat Listesi
Toyota Aurisin modelinin yerini doldurmak için piyasaya sürülen Corolla Hatchback, 1.2 Turbo Multidrive S ve 1.8 Hybrid ECVT motor seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Güç ve tork özelliklerini incelediğimizde ise; 1.2 Turbo motorun 116 PS güç ve 185 Nm tork, 1.8 Hybrid motorun ise 98 PS güç 142 Nm tork ürettiğini görüyoruz.
Yakıt tüketimi özellikleriyle devam edelim. Hatchback 1.2 turbo motor 5.8 ile 5.9 L arasında yakıt tüketirken, hybrid motorlu Toyota Corolla Hatchback 3.5 ile 3.6 L aralığında yakıt tüketmekte. Bunlara ek olarak, Corolla Hatchback Dream ve Flame donanım paketlerine sahipken; Hybrid versiyonunda ayrıca Passion X-Pack paketiyle de aracı alabilirsiniz.
Toyota Corolla HB fiyatları, Toyota Corolla HB ne kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream Multidrive S Otomatik Benzin 195.800
YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Dream X-Pack Multidrive S Otomatik Benzin 205.700
YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame Multidrive S Otomatik Benzin 207.800
YENİ COROLLA HATCHBACK 1.2 Turbo Flame X-Pack Multidrive S Otomatik Benzin 238.550
2020 Eylül Ayı Toyota Corolla Hybrid Fiyat Listesi
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Corolla Hybrid Dream E-CVT Otomatik Hybrid 216.000
Corolla Hybrid Flame E-CVT Otomatik Hybrid 222.600
Corolla Hybrid Flame X Pack E-CVT Otomatik Hybrid 228.900
Corolla Hybrid Passion E-CVT Otomatik Hybrid 263.900
Corolla Hybrid Passion X Pack E-CVT Otomatik Hybrid 269.150
2020 Eylül Ayı Toyota Corolla Hatchback Hybrid Fiyat Listesi
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Dream E-CVT Otomatik Hybrid 231.300
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Dream X Pack E-CVT Otomatik Hybrid 241.050
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Flame E-CVT Otomatik Hybrid 238.450
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Flame X Pack E-CVT Otomatik Hybrid 264.950
Toyota Corolla Hatchback Hybrid Passion X Pack E-CVT Otomatik Hybrid 285.350
2020 Eylül Ayı Toyota CHR Hybrid Fiyat Listesi
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
CHR Hybrid 4×2 Flame E-CVT Otomatik Hybrid 224.850
CHR Hybrid 4×2 Passion E-CVT Otomatik Hybrid 241.150
CHR Hybrid 4×2 Passion X-pack E-CVT Otomatik Hybrid 276.000
2020 Eylül Ayı Toyota CHR Fiyat Listesi
Toyota ailesinin göz kamaştıran modellerinden biri olan Toyota CHR, 1.2 Turbo Dual VVT-i ve 1.8 Hybrid motor seçenekleriyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Güç ve tork üretimi bakımından incelendiğinde; 1.2 Turbo Dual VVT-i motorun 116 PS güç ve 185 Nm tork, 1.8 Hybrid motorun ise 98 PS güç ve 142 Nm tork ürettiği görülmekte. Ayrıca 1.2 Turbo Dual VVT-i model 6 ileri manuel veya Multidrive S, 1.8 Hybrid motorlu versiyon ise e-CVT şanzımanla kombine edilmiştir.
Yakıt tüketim performansıyla aracı incelemeye devam edelim. Turbo Dual VVT-i model şehir içinde 7.3L, şehir dışında 5.3L ve ortalama 6.1L yakıt tüketirken; 1.8 Hybrid motorlu model şehir içinde 3.2L, şehir dışında 4.2L ve ortalama 3.8L yakıt tüketim performansı sergiliyor.
Toyota CHR fiyatları, Toyota CHR ne kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
CHR 1.2 Turbo 4×2 Flame Manuel Benzin 192.250
CHR 1.2 Turbo 4×2 Flame Multdrive S Otomatik Benzin 206.350
CHR 1.2 Turbo 4×2 Passion Multidrive S Otomatik Benzin 242.050
2020 Eylül Ayı Toyota Yaris Hybrid Fiyat Listesi
Toyota Yaris Hybrid; 1.5L DOHC VVT-i benzinli motor ve 45 KW güç ve 169 Nm tork üreten elektrik motor ile kombinlenmiştir. Yakıt tüketim performansına baktığımızda ise; şehir içinde 3.6 ile 3.7 L aralığında, şehir dışında 3.8 ile 4.0 L aralığında ve ortalama 3.8-4 L yakıt tükettiğini görüyoruz. Araç, Cool ve Spirit X-Trend donanım paketi seçenekleri sunuyor. Fiyat listesiyle sizleri başbaşa bırakıyoruz.
Toyota Yaris Hybrid fiyatları, Toyota Yaris Hybrid ne kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yaris Hybrid Cool E-CVT Otomatik Hybrid 184.200
Yaris Hybrid Spirit X Trend E-CVT Otomatik Hybrid 213.150
2020 Eylül Ayı Toyota Yaris Fiyat Listesi
3 silindirli 1.0 VVT-i, 4 silindirli 1.5 Dual VVT-iE ve 1.5 Hybrid motor seçenekleriyle kullanıcıların beğenisine sunulan Toyota Yaris; 1.0 VVT-i motor seçeneğinde 72 PS güç ve 93 Nm tork, 1.5 Dual VVT-iE motor seçeneğinde 111 PS güç ve 136 Nm tork ve 1.5 Hybrid motorda ise 74 PS güç ve 111 Nm tork üretiyor. Şanzıman özelliklerini incelediğimizde ise; 1.0 VVT-i motorun 5 ileri manuel, 1.5 Dual VVT-iE motorun 6 ileri manuel veya Multidrive-S, 1.5 Hybrid motorun ise e-CVT şanzıman seçeneği sağladığını görmekteyiz.
Yakıt performansıyla aracın detaylarına inmeye devam edelim. 1.0 VVT-i motor şehir içinde 5.4L, şehir dışında 4.2L ve ortalama 4.6L,1.5 Dual VVT-iE motor şehir içinde 6.6L, şehir dışında 4.3L ve ortalama 5.2L (multidrive s : 6.2L – 4.3L -5.0L), ve son olarak 1.5 Hybrid motor ise şehir içinde 3.8-4.0L, şehir dışında 3.6-3.7L, ortalama 3.8-4.0L yakıt tüketiyor.
Toyota Yaris fiyatları, Toyota Yaris ne kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Yaris 1.0 Life Manuel Benzin 120.150
Yaris 1.5 Fun Special Manuel Benzin 138.850
Yaris 1.5 Fun Special Multdrive S Otomatik Benzin 151.200
Yaris 1.5 Style X Trend Multdrive S Otomatik Benzin 182.800
2020 Eylül Ayı Toyota RAV4 Hybrid Fiyat Listesi
2.5 L Hybrid motor seçeneğiyle piyasaya sürülen Toyota RAV4, kullandığı benzinli motor ile 178 PS güç ve 221 Nm tork üretme kapasitesine sahip. Ayrıca aracın; önde 88 kw, arkada ise 40 kw güç üreten iki elektrik motoru bulunmaktadır. Şanzıman seçeneklerini incelediğimizde ise aracın tek seçeneğinin e-CVT şanzıman olduğunu görmekteyiz.
Yakıt tüketim performansıyla Toyota RAV4 aracını yakından tanımaya devam edelim. Şehir içinde 4.5 L, şehir dışında 4.6 L ve ortalama 4.4 L yakıt tüketen araç; 180 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Oldukça büyüleyici gözüken aracın fiyat listesini, gelin hep beraber inceleyelim.
Toyota RAV4 Hybrid fiyatları, Toyota RAV4 Hybrid ne kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
2.5 Hybrid 4×4 Flame e-CVT RAV 4 Otomatik Hybrid 394.200
2.5 Hybrid 4×4 Passion e-CVT RAV 4 Otomatik Hybrid 473.500
2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Pack e-CVT Otomatik Hybrid 498.150
2.5 Hybrid 4×4 Passion X-Sport e-CVT Otomatik Hybrid 498.150
2020 Eylül Ayı Toyota Hilux Fiyat Listesi
2.4L D-4D dizel motorla otomobil dünyasına katılan Toyota Hilux; 4×2 Adventure 6 ileri düz, 4×2 Adventure A/T 6 ileri otomatik, 4×4 Adventure 6 ileri düz ve 4×4 Hi-Cruser A/T 6 ileri otomatik versiyonlarıyla satışa sunulmakta. Yakıt tüketim performansına baktığımızda ise; 4×2 Adventure seçeneğinin şehir içinde 7.5L, şehir dışında 6.0L ve ortalama 6.6L (otomatik vites: 7.8L-6.7L-7.1L), 4×4 Adventure seçeneğinin ise şehir içinde 7.6L, şehir dışında 6.3L ve ortalama 6.8L (otomatik vites: 8.6L-6.7L-7.4L) yakıt tükettiği görülüyor. Fiyat listesiyle devam edelim.
Toyota Hilux fiyatları, Toyota Hilux ne kadar?
Model Şanzıman Yakıt Fiyat
Hilux 2.4L 4×2 Adventure Manuel Dizel 225.100
Hilux 2.4L 4×2 Adventure A/T Otomatik Dizel 231.850
Hilux 2.4L 4×4 Adventure Manuel Dizel 261.100
Hilux 2.4L 4×4 Hi-Cruiser A/T Otomatik Dizel 268.850
2020 Eylül Ayı Toyota Land Cruise Prado Fiyat Listesi
Land Cruiser Prado 2019 MY Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 177HP Manuel Dizel 1.201.000
TOYOTA YENİ FİYAT LİSTESİ 2020 EYLÜL AYI