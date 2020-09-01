Kaymakamlık, Valilik ve Belediye e-devlet maddi yardım ekranı

Kaymakamlık, Valilik ve Belediye yardımı en çok merak edilen konulardan birisi. Belediye yardımı nasıl alırım diyerek araştırma yapanlar doğru sonuçlara ulaşıyor. Valilikler, Kaymakamlıklar, Belediyeler ve ilgili tüm kurumlar ihtiyaç sahibi durumda olan vatandaşlara hızla yardımları ulaştırıyor. E-devlet üzerinden yardım başvuruları da gerçekleştirilebiliyor. Kaymakamlık yardımları, maddi olarak ihtiyacı bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Maddi yardım başvurusu nasıl yapılır? Nakit para yardımları ve gıda - erzak yardımlarına dair tüm detayları bu haberimizde sizler için hazırladık...
Belediye yardımı nasıl alınır, belediye yardımı başvurusu?
Erzak yardımı belediyelerce ihtiyaç sahiplerine koliler halinde dağtılabileceği gibi kupon ya da nakdi yardım şeklinde olabilir.
Erzak yardımıcı için gerekli belgeler hangileridir?
Belediyenin erzak yardımından faydalanmak isteyen kişiler belli başlı şartlara uyuyor olması gerekiyor. Erzak yardımından yararlanmak için gerekli belgeler şöyle:
Nüfus cüdanı fotokopisi
Dilekçe
Muhtaçlık belgesi (Muhtarlıktan alabilirsiniz)
Ayrıca belediyeler farklı belgeler de talep edebilir. Bu nedenle başvuru öncesinde belediyelerde bilgi almalısınız.
Belediyelerin ihtiyaç sahiplerine sunduğu yardımlar şöyle:
Belediye yardım parası
Odun ve kömür yardımı
Gıda ve erzak yardımı
Muhtaç asker ailesi yardımı
Belediye yaşlı bakım hizmetleri
Kırtasiye yardımı
Öğrencilere okul yardımı
Belediye bursu
Giyecek yardımı
Sosyal yardım kartı
Şehit ve gazi yakınlarına yardım
Fakir ailelere kira yardımı
Sağlık ve ilaç yardımı
Bebekler için bez ve mama yardımı
Engelli yardımları
Belediye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
Belediyeden belediye başvuru işlemlerinin adımları değişmektedir. Bazı belediyeler başvuruları telefonla bazıları ise bizzat görüşmeyle almakta. Bu nedenle bağlı bulunduğunuz belediyeye gidip konu hakkında destek alabilirsiniz.
Belediyeden nakdi yardım almak için hangi belgeler gerekiyor?
Belediyelerden nakdi yardım almak erzak yardımı almaktan daha zordur. Çünkü kişiler ihtiyaç sahibi olduklarını belgelerle kanıtlamak durumundadır. İşte, nakdi yardım almak isteyenler için gerekli olan belgeler:
TC kimlik numaranızın yazdığı kimlik belgeniz
Yardım dilekçesi
Sağlık provizyon aktivasyon belgesi. Bu belge Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınır. Bu belgenin istenmesinin sebebi, kişinin çalışıp çalışmadığını görebilmektir.
Muhtarlıktan alınmış ikametgah belgesi
Üzerine kayıtlı araç olmadığına dair belge
Ayrıca belediyeye başvuru yapmadan önce gerekli evraklar konusunda daha net bilgi almalısınız. Çünkü belediyelerin istediği belgeler farklı olabilir.
BELEDİYELERİN YAPTIĞI YARDIMLAR
Her belediyenin Sosyal Yardım ve Hizmet yönetmeliği bulunmaktadır. Bu yönetmelikler dahilinde belediyeler aşağıda sayılan kişilere tespit sonucunda ayni ve nakdi yardım yapmaktadır;
Sigortalı bir işte çalışmayan ve sosyal güvencesi olmayan şahıs ve ailelere
Evinde yeme ihtiyacını karşılayamayacak olanlara düzenli olarak yapılacak yemek yardımları
Yaşlılara ve engellilere yapılan yardımlar
Doğal felaketler sebebi ile yardıma muhtaç olan kişilere yapılan yardımlar
Hastalıkları sebebi ile çalışamayacak durumda olanlar
Belediyenin inceleme yapan komisyonu tarafından yardıma muhtaç olduğunun tespiti yapılan kimseler
Eğitim amaçlı yapılan yardımlar başlıklarında ve bu şekilde mağduriyet yaşayan kişilere yardım yapılmaktadır.
Belediyelerden yardım talebinde bulunmak isteyen kişilerin ikametgah belgeleri, T.C. kimlik fotokopisi ve başvuru taleplerini anlatan bir dilekçe ile belediyelere, kolluk kuvvetlerine ya da muhtarlarına giderek başvuruda bulunmaları yeterli olmaktadır. Başvuru sonrasında belediye ekiplerince adresinizde inceleme yapılacaktır. Bu sebeple gerçek manada muhtaç olduğunuzun anlaşılması durumunda yardımlardan faydalanmaya başlayabileceksiniz. Boşanan kadına devlet destekleri ve maddi yardımlar başlıklı içeriğimizden detaylı bilgi alabilirsiniz.
KAYMAKAMLIKLARDAN YARDIMLAR
Kaymakamlık yardımları, maddi olarak ihtiyacı bulunan gerçek ihtiyaç sahibi ailelere verilmektedir. Kaymakamlıklar tarafından gıda, giyim, eğitim, sağlık ve yakacak gibi desteklerin yanı sıra nakit para yardımı da yapılabilmektedir. Bu yardımlar için birçok katı şart da aranıyor. Kaymakamlık yardımından yararlanacak ailenin üzerine taşınmaz mülk olmaması ve gelir durumunun hayli düşük olması aranıyor.
Kaymakamlıklara nazaran Valilikler ve Belediyeler daha geniş ölçüde sosyal yardımlarını ulaştırabilmektedir. Bunun yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal yardımlar artarak ödeniyor. Başvurular E-devlet ve telefon üzerinden yapılabiliyor.