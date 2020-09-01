Türkiye'deki Formula 1 hayranları için müjdeli haber geldi. Türkiye 9 yıl aradan sonra Formula 1 yarışlarına yeniden ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Büyük bir heyecanla beklenen Formula 1'in bilet fiyatları yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1'de Türkiye Grand Prix'sinin seyircili olacağını ve dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini satacaklarını söyledi. Peki, Formula 1 İstanbul biletleri son dakika satışa çıktı mı? Formula 1 bilet fiyatları 2020 kaç para? Formula 1 hangi tarihte? Formula 1 Dünya Şampiyonası, dünyanın en popüler otomobil sporları şampiyonası olmasının yanı sıra, dört senede bir düzenlenen Yaz Olimpiyatları ve Futbol Dünya Kupası'ndan sonra, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonudur.
FORMULA 1 NE ZAMAN YAPILACAK?
İstanbul Park'ta ilk olarak 2005'te gerçekleştirilen ve 2011'e kadar devam eden Formula 1 yarışlarında bu sezon 17 farklı yarış olacak. Türkiye ise 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek F1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
FORMULA 1 BİLET FİYATLARI 2020 NE KADAR?
Formula 1'e 13-15 Kasım'da ev sahipliği yapacak Intercity İstanbul Park pistinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yapan Vural Ak, "İnsanlarımız bu heyecana dilediğince ortak olabilsin diye, Formula 1 yönetimi ile yaptığımız yoğun görüşmeler sonucunda bilet fiyatlarını, Intercity'nin kuruluşunun 30. yılı onuruna pistin belirli noktaları için günlük 30 liraya gelecek şekilde belirledik" ifadelerini kullandı.
Formula 1 yarışlarının yeniden ülkeye getirilmesi görevinin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından Intercity'ye verildiğini aktaran Vural Ak şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanlığımız yarışın yapılmasını kendi himayelerinde, bizim yapmamızı emrettiler, biz de bu görevle projeyi takip etmeye devam ettik. Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu kazandırdığımız için çok mutluyuz. Türkiye'nin böylesine büyük ve güzel bir organizasyona ev sahipliği yapma yeteneği var. Dünyanın en heyecan verici pistlerinden birisine sahibiz. Bilet fiyatlarını, 30 liraya gelecek şekilde belirledik. Biletler 3 günlük kombine olarak kısa bir süreliğine bu fiyata göre satın alınabilecek. Sadece 90 lira ödeyerek 3 gün boyunca hem Formula 1 heyecanını, hem de katılımcılar için hazırladığımız diğer sürprizleri deneyimleyecekler. Dünyanın en ucuz Formula 1 biletlerini biz satacağız. Tüm Türkiye'ye hayırlı uğurlu olsun."
BİLETLER NE ZAMAN SATIŞTA?
Formula 1 biletlerinin eylül ayının ikinci haftası satışa çıkacağını da açıklayan Ak, şöyle konuştu.
"Formula 1'in global olarak belirlediği bir bilet fiyatlama stratejisi var ancak biz Intercity İstanbul Park olarak Formula 1'i geri getirmek için maddi manevi çok çaba harcadık. Bu projeyi bir kar beklentisi olmadan tamamen ülkemizin tanıtımı ve prestiji için Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürütüyoruz. Hızlı bir çalışma ile önümüzdeki hafta içerisinde biletleri satışa çıkarmayı hedefliyoruz."
FORMULA 1 NEDİR?
Kısaltması F1 olan, tek kişilik, açık tekerlekli otomobil yarışlarının en yüksek düzeyini oluşturan yarışlardır. Yıl sonunda toplanan puanlara göre Pilotlar Şampiyonluğu ile Takımlar Şampiyonası (Otomobil Yapımcıları Birinciliği) ödülleri verilir.
Formula 1 Dünya Şampiyonası, dünyanın en popüler otomobil sporları şampiyonası olmasının yanı sıra, dört senede bir düzenlenen Yaz Olimpiyatları ve Futbol Dünya Kupası'ndan sonra, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonudur. Dünyanın en çok bilinen sportif sportif markalarından birisi olan Formula 1, televizyonda her yıl yayınlanan en büyük spor organizasyonu olarak 5 kıtada 19-20 yarıştan oluşmaktadır.
Formula 1 yarışlarının kökeni 1920'ler ve 1930'lar da yapılan Avrupa Grand Prix motor yarışlarına dayanır. Formula tüm katılımcıların ve arabaların uymak zorunda oldukları kurallar bütünüdür. Formula 1, II. Dünya Savaşı'ndan sonra 1946 yılında üzerinde anlaşılan yeni kuralların adıdır. Savaştan önce Dünya Şampiyonası için pek çok Grand Prix yarış organizasyonu düzenlenmiştir, ancak Dünya Sürücüler Şampiyonası 1947'den önce biçimlendirilememiştir. İlk dünya şampiyonası yarışı 1950 yılında İngiltere'nin Silverstone pistinde yapıldı. Üreticiler için şampiyona 1958 yılında yapılmaya başlamıştır.
İlk Formula 1 Dünya Şampiyonası olan 1950 Formula 1 Sezonu'nu İtalyan Nino Farina, Alfa Romeo ile kazanmıştır. Son üç sezona damgasını vuran takım ve pilot ise Alman Sebastian Vettel ve Red-Bull takımıdır. En çok şampiyonluk yaşayan pilot ise 1994 ve 1995 yıllarında Beneton'da olmak üzere, 2000,2001,2002,2003 ve 2004 de üst üste 5 kez Ferrari'de şampiyonluk yaşayarak toplamda 7 şampiyonluk yaşayan Efsane Michael Schumacher'dir.