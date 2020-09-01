TRT kadrolarında sözleşmeli personel olarak alınacaklarla ilgili;

İşe alınacaklarda aranacak şartlar

Genel Şartlar:

a) Kamu haklarından mahrum olmamak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Engelli personel istihdamı ile ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak şartıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek zihinsel engeli bulunmamak,

d) Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına karşı mecburî hizmetle yükümlü bulunmamak veya mecburî hizmet borcunu ödemeyi kabul etmiş veya ilgili kurum ya da kuruluşun muvafakatini almış olmak veya mecburî hizmet yükümlülüğü Kurum tarafından devralınmış bulunmak,

f) Kurum mevzuatına göre arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasını gerekli kılan pozisyonlarda görevlendirilecekler için yaptırılacak arşiv araştırması veya güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak,

Özel Şartlar: İlgili pozisyon unvanı için Kurumca belirlenen özel şartları taşımak.