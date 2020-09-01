Renault Zoe, 234 bin 250 TL başlangıç fiyatına sahip. Maksimum hız saatte 135 km. 0-100 km hızlanma 13.2 saniye. Menzil 403 km.

Renault Twizy, 99 bin 900 TL'den başlıyor. Maksimum hız saatte 80 km. 0-45 km hızlanma 6.1 saniye. Menzil 100 km.

BMW i3, 302 bin 100 TL'den başlıyor. BMW i3s, 320 bin 800 TL'den başlıyor. Maksimum hız saatte 160 km. 0-100 km hızlanma 6.9 saniye. Menzil 260 km.

Jaguar i-Pace, 606 bin 962 TL'den başlıyor. Maksimum hız saatte 200 km. 0-100 km hızlanma 4.8 saniye. Menzil 480 km.

Tesla için ise sıfır fiyata dair bir bilgi yok. Fakat ikinci elde Tesla S 2018 modeller için bile fiyatlar 1 milyon TL'den başlıyor. (P85 için) Maksimum hız saatte 210 km. 0-100 km hızlanma 4.4 saniye. Menzil 502 km.

Smart For Two EQ Coupe 156 bin 900 TL'den başlıyor. Maksimum hız saatte 130 km. 0-100 km hızlanma 11.5 saniye. Menzil 159 km.

Türkiye'de şu ana kadar çıkan yüzde 100 elektrikli tek SUV Jaguar'ın i-Pace modeli. Fakat 2020 yılından itibaren Mercedes'in EQ, Volvo'nun yüzde 100 elektrikli XC40 modeli, BMW'nin iX3'ü, Hyundai Kona Electric, Ford Mach1, Tesla Model Y, Volkswagen I.D. Crozz, Audi e-Tron gibi SUV modellerinin piyasaya girme olasılıkları bulunuyor. Bu modellerle ilgili Türkiye fiyat bilgileri ise henüz mevcut değil.