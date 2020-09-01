2020 sıfır ve ikinci el otomobil fiyatlarında ÖTV değişikliği geldi. 2020 yılının en çok satan fiyatları ÖTV zammından nasıl etkilendi. Yerli otomobil TOGG'un fiyatı ÖTV sonrası düşecek mi? Bilindiği gibi yerli otomobil TOGG'un tanıttığı 2 farklı model var bu modellerden ön talep ücretleri 30 ile 40.000 TL olarak açıklanmıştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Türkiye'nin girişim grubu yerli otomobilin ön talebine 170 binden fazla başvuru ve ön sipariş alındı. TOGG tarafından açıklamaya göre rakamların henüz belli olmadığı aktarıldı. Tanıtım sonrası ilk olarak açıklanan fiyatlara göre 100 ile 150 bin bantları arasında olacağı ifade edilmişti. Bu kapsamda geçtiğimiz gün Resmi Gazete üzerinden açıklanan özel tüketim vergisi yerli otomobil TOGG fiyatını da düşürecek.
TOGG FİYATLARI AÇIKLANDI MI? TOGG ARABA FİYATI BELLİ OLDU MU?
Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG fiyatıyla ilgili sosyal medyada çeşitli iddiaların gündeme getirildi. Bu iddialarla ilgili Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) resmi açıklama yaptı.
TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklama şöyle;
"Türkiye'nin Otomobili'nin fiyatlarını kim açıkladı bilmiyoruz ama biz açıklamadık. Üstelik 2022'den önce de açıklamamız mümkün değil.
Lütfen bu türden haberlere itibar etmeyiniz.
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YERLİ OTOMOBİL KAÇ LİRA?
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak sorusunun cevabına yaklaşmak için Türkiye'de en çok öne çıkan yüzde 100 elektrikli otomobillere şöyle bir bakalım. Fakat önce kulislerde telaffuz edilen yerli otomobille ilgili fiyat söylentilerine kulak kabartalım. Muhtemelen de fiyat tahminleri piyasada bulunan mevcut elektrikli otomobil fiyatlarıyla bir kıyaslamaya dayanıyor.
Renault Zoe, 234 bin 250 TL başlangıç fiyatına sahip. Maksimum hız saatte 135 km. 0-100 km hızlanma 13.2 saniye. Menzil 403 km.
Renault Twizy, 99 bin 900 TL'den başlıyor. Maksimum hız saatte 80 km. 0-45 km hızlanma 6.1 saniye. Menzil 100 km.
BMW i3, 302 bin 100 TL'den başlıyor. BMW i3s, 320 bin 800 TL'den başlıyor. Maksimum hız saatte 160 km. 0-100 km hızlanma 6.9 saniye. Menzil 260 km.
Jaguar i-Pace, 606 bin 962 TL'den başlıyor. Maksimum hız saatte 200 km. 0-100 km hızlanma 4.8 saniye. Menzil 480 km.
Tesla için ise sıfır fiyata dair bir bilgi yok. Fakat ikinci elde Tesla S 2018 modeller için bile fiyatlar 1 milyon TL'den başlıyor. (P85 için) Maksimum hız saatte 210 km. 0-100 km hızlanma 4.4 saniye. Menzil 502 km.
Smart For Two EQ Coupe 156 bin 900 TL'den başlıyor. Maksimum hız saatte 130 km. 0-100 km hızlanma 11.5 saniye. Menzil 159 km.
Türkiye'de şu ana kadar çıkan yüzde 100 elektrikli tek SUV Jaguar'ın i-Pace modeli. Fakat 2020 yılından itibaren Mercedes'in EQ, Volvo'nun yüzde 100 elektrikli XC40 modeli, BMW'nin iX3'ü, Hyundai Kona Electric, Ford Mach1, Tesla Model Y, Volkswagen I.D. Crozz, Audi e-Tron gibi SUV modellerinin piyasaya girme olasılıkları bulunuyor. Bu modellerle ilgili Türkiye fiyat bilgileri ise henüz mevcut değil.
Peki yurt dışındaki fiyatları nasıl?
Mercedes EQ: 67 bin 900 dolar. Yani 404 bin 480 TL.
Volvo XC40 Electric: Tahmini başlangıç fiyatı 55 bin dolar. Yani 327 bin TL.
Audi e-Tron: 74 bin 800 dolar. Yani 445 bin 583 TL.
BMW iX3: Tahmini başlangıç fiyatı 60 bin dolar. Yani 357 bin TL.
Hyundai Kona: 38 bin 600 Pound. Yani 300 bin TL.
Tesla Model Y: 60 bin dolar. Yani 357 bin TL.
Ford Mach-E: Vergi hariç fiyatı 44 bin dolar. Yani vergi hariç 262 bin TL.
Volkswagen I.D. Crozz: Tahmini fiyat 40 bin pound. Yani 311 bin TL.
Elbette bu fiyatlar yurt dışı fiyatı. Yani bu otomobillerden herhangi birini Türkiye'ye getirtmek istediğinizde üzerine binecek vergiler ve lojistik maliyeti de düşünüldüğünde sıfır bir otomobilde fiyatlar en az 450 bin liralardan başlıyor olacak. 600 bin liraları aşabilecek. Elektrikli otomobillerde ÖTV motor gücüne göre %3 – %7 ve %15 arasında değişiyor. Araç Avrupa menşeli olduğundan normalde gümrükleme olmuyor. Fakat bunu belirten ATR belgesi bulunmaması halinde gümrük vergisi yüzde 10. Ayrıca yüzde 18 KDV de ekleniyor. Üzerine eklenecek ruhsat ve plaka çıkarma maliyetleri...
2020 YILININ EN ÇOK SATAN OTOMOBİLLERİN FİYATI;
Diğer yandan 2020'de en çok satan araçların fiyatları şu şekilde olacak; Volkswagen Passat'ın fiyatı 319 bin İken ÖTV'de 80'lik vergi sonrasında 360.000 TL olacak. Fiat egea 1.4 Fire 95 HP modeli 125 bin 900 TL iken 5000 TL daha ucuzlayarak 120 bine inecek. Toyota Corolla ise 20.000 TL civarı vergiden etkilenerek 310 bin TL'ye satılacak. Ford Focus 175000 TL olan Trend X bir buçuk litre manuel benzinli fiyatı 5000 TL fiyatı düşecek. 170 binden satılması bekleniyor