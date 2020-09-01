2 Eylül Kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı başvuru şartları ve kadrolar

2 Eylül Kamu ilanları: Belediye, Bakanlık ve Hastanelere en az ilköğretim mezunu personel memur alımı içn detaylar gelmeye başladı. Bu anlamda söz konusu kamu ilanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı. Yayımlanan ilanlarda, en az ilkokul mezunları arasından KPSS puan şartı olmadan ve KPSS 45 puan şartı ile personel alınacağına yer verildi.
ÖSYM, İŞKUR, AÇSHB VE RESMİ GAZETE 'DE YAYIMLANDI
Söz konusu kamu ilanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamu ilan sayfası, ÖSYM Başkanlığı İŞKUR ve Resmi Gazete 'de yayımlandı. Yayımlanan ilanlar için başvurular alınmaya başladı.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
- Türk vatandaşı olmak,
- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
- Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
- Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş ya da muvazzaf askerlik hizmetini yapmış , ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
İLANLAR
İŞKUR , kamu ilan ve Resmi Gazete ile ÖSYM sayfası üzerinden yayımlanan ilanların başvuru bilgileri şu şekilde:
Çeltikçi Belediyesi 4 memur alıyor.
Adli Tıp Kurumu 60 personel alacak.
Tarım Bakanlığı mülakatsız 53 memur alacak.
Kahramanmaraş Sütçi İmam Üniversitesi 120 işçi alıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi 122 işçi alıyor:
Fatih Belediyesi 50 memur alıyor. İlan için TIKLAYIN
Gebze Belediyesi Zabıta alım ilanları için TIKLAYIN
Kocaeli Başiskele Kentsel Dönüşüm İnş.San.Tic.A.Ş.03.09.2020
Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti. 03.09.2020
Aydın Koçarlı Menderes Gıda Turizm ve Eğlence A.Ş. 02.09.2020
Mersin Kumkuyu Limonlu İmar İnş. San. Tic. Ltd. Şti. 01.09.2020
Çorum Belediyeler Çevre Birliği Pers. Ltd. Şti. 02.09.2020
Aydın Lima San. Tic. İnş. Hiz. Tur. Maden. Ener. Tar. Hayv. Yat. A.Ş. 02.09.2020
Rize Kalkandere Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.09.2020
Çorum İskilip Belediyesi Personel Ltd. Şti. 01.09.2020
Bartın İl Özel İdaresi Pers. A.Ş. Engelli ve Normal Alım İlanı 03.09.2020
Bursa Mustafakemalpaşa Tur. Tes. İşl. Akar. Gıda İnş. Tic. Ltd. Şti. 01.09.2020
Çorum Osmancık Belediyesi Per. Ltd. Şti. 01.09.2020
Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaş Tic. ve San. A.Ş. 05.09.2020
Manisa Akhisar Belediyesi Per. A.Ş. 02.09.2020
Nevşehir Göreme Belediyesi Pers. Ltd. Şti. 02.09.2020
Kırıkkale Bahşılı Belediyesi Per.Lltd Şti 03.09.2020.pdf
Burdur Tefenni Belediyesi Personel Ltd. Şti 05.09.2020
Antalya Demre Hizmet Ltd. Şti. 03.09.2020
İstanbul BİMTAŞ San. Tic. A.Ş. 02.09.2020
Manisa Şehzadeler Mühendislik A.Ş. 03.09.2020
Eskişehir Eti Arkeoloji Müze Müdürlüğü 07.09.2020
Adana Seyhan İmar inşaat Kültür Sağlık A.Ş. 01.09.2020