

İkinci el araç satış yetki belgesi nereden alınır?

Yetki belgesiz ikinci el araç satışında ceza uygulamasının gündeme gelmesiyle 2. el araç satış yetki belgesi nereden alınır sorusunun yanıtı aranmaya başladı. Aynı zamanda oto alım satım yetki belgesi son tarih de araştırılıyor. İkinci el araç ticareti yapanların bu alım satım işlerini devam ettirebilmesi için altı ay içerisinde yetki belgesi almaları gerekiyordu ve sattıkları araç için üç aylık garanti vermeleri bekleniyor.

İkinci el araç satışı yetki belgesi nereden alınır konusunda Resmi Gazete'de 13 Şubat 2020 tarihinde yayımlanmış olan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yönetmeliği uyarınca; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonundan alınacak mesleki yeterlilik belgesi ile beraber gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurularak yetki belgesi alınması gerekiyor.