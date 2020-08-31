Motoru daha küçük olan ÖTV matrahı 130 bin TL'den daha yukarı olan araçlarda ise vergi oranı arttı. Bu araçlar için yeni düzenleme sonrası vergi oranı yüzde 60'dan yüzde 80'e ulaştı. Söz konusu düzenleme sonrası bu kapsamda yer alan araçların fiyatlarında ek 30 bin TL'lik yükselmeler olaral.

Motor gücü 1600 cc üzerinde olan araba modellerinde ise artış miktarı daha yüksek seviyede olacak. Yeni düzenleme ile 1600 cc motor gücünün üstünde olan araçlarda ise 30 bin TL ile 100 bin TL arasında vergi kaynaklı fiyat artışları gelecek.