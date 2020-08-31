Volkswagen Passat'ın 2020 fiyatı ne kadar olacak?

İthal araçlarda ise ÖTV'de yapılan değişiklik ile fiyatlar değişti. Almanya'dan ithal edilen Volkswagen Passat da ülkemizde en çok satan modellerden biri.

Bu aracın 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression modeli Ağustos ayında 319 bin TL seviyesinde satılırken ÖTV'de yapılan değişiklik ile artık yüzde 80 oranında vergiye tabi olacak. Aracın yeni fiyatlandırması ise 360 bin TL civarında olacak.