Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, motor silindir hacmi aralıkları ve ÖTV matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi. ÖTV düzenlemesiyle ithalatın azaltılması ve yerli üreticinin desteklenmesi amaçlanıyor. Düzenlemeyle Türkiye'de üretilen otoların fiyatları 4-5 bin TL düştü. Bazı modellerde düşüş 15 bin TL'yi buldu. İthaller ise 30 bin-100 bin TL arttı. 2020 yılının en çok satılan sıfır araçların başında gelen Egea ÖTV indiriminden pozitif yararlanacak. Fıat Egea'nın Urban Plus 1.4 Fire 95 HP modelinin fiyatı 125 bin 900 TL olarak açıklanmıştı. Egea'nın 130 bin TL'nin altında olmasından ötürü ÖTV'de gerçekleşecek düşüşle fiyatı yaklaşık olarak 5 bin TL daha ucuzlayıp 121 bin TL'den satın alınabilecek.
Fiat Egea'nın 2020 fiyatı ne kadar olacak?
2020 yılının en çok satılan sıfır araçların başında gelen Egea ÖTV indiriminden pozitif yararlanacak. Fıat Egea'nın Urban Plus 1.4 Fire 95 HP modelinin fiyatı 125 bin 900 TL olarak açıklanmıştı.
Egea'nın 130 bin TL'nin altında olmasından ötürü ÖTV'de gerçekleşecek düşüşle fiyatı yaklaşık olarak 5 bin TL daha ucuzlayıp 121 bin TL'den satın alınabilecek.
Renault Clio'nun 2020 fiyatı ne kadar olacak?
2020'nin en çok satılan araçlarından biri olan Clio da düşüşten yararlanan modellerden biri oldu. ÖTV'nin yüzde 50'den yüzde 45'e düşürülmesiyle birlikte aracın güncellenen fiyatında 6 bin TL civarında bir indirim gerçekleşti. Clio'nun Joy 1.0 TCe X-Tronic 100 bg modelinin daha önce açıklanan vergisz satış rakamı 84 bin 600 TL'ye tekabül ettiği için aracın fiyatının güncelleme ile birlikte vergiler dahil 149 bin 800 TL bandından 144 bin TL bandına düştü.
Volkswagen Passat'ın 2020 fiyatı ne kadar olacak?
İthal araçlarda ise ÖTV'de yapılan değişiklik ile fiyatlar değişti. Almanya'dan ithal edilen Volkswagen Passat da ülkemizde en çok satan modellerden biri.
Bu aracın 1.5 TSI ACT 150 PS DSG Impression modeli Ağustos ayında 319 bin TL seviyesinde satılırken ÖTV'de yapılan değişiklik ile artık yüzde 80 oranında vergiye tabi olacak. Aracın yeni fiyatlandırması ise 360 bin TL civarında olacak.
Toyota Corolla'nın 2020 fiyatı ne kadar olacak?
Bir başka çok satan araç olan Toyota Corolla'da ise ÖTV değişimiyle birlikte fiyatlar değişti. Corolla'nın Hybrid Passion X-Pack e-CVT modeli için Ağustos ayında belirlenen bayi satış fiyatı 275 bin TL bandındaydı.
Aracın vergisiz fiyatının 130 bin TL'nin üstünde olmasından ötürü ÖTV yüzde 80 olarak belirlenecek. Aracın fiyatındaki tahmini değişim ise 20 bin TL civarı olup 310 bin TL gibi satışa çıkması bekleniyor.
Ford Focus'un 2020 fiyatı ne kadar olacak?
Türkiye'nin en çok satılan modellerinden biri olan Ford Focus'un Trend X 4 Kapı 1.5L Ti-VCT 123PS 6 İleri Manuel Benzin Euro 6.2 ise ÖTV indiriminden yararlanacak modellerden biri.
Aracın Ağustos satış fiyatı 175 bin TL'ye tekabül ederken vergisiz bedeli 98 bin TL civarında olduğu için ÖTV yüzde 45'e düşecek. Aracın güncellemelerden sonra fiyatının ise 5 bin TL indirimle 170 bin TL olması bekleniyor.
ÖTV MATRAHI NEDİR?
ÖTV matrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.
Matrah Belirleme Usulleri
Beyan Usulü: Vergi mükellefinin kendi matrahını beyan etmesidir.
Karine usulü: Vergi mükellefinin gelir veya servetinin ölçüsü olduğu kabul edilen çeşitli dış göstergelerden yararlanmak suretiyle vergi matrahının hesaplanmasıdır.
Götürü Usul: Vergilendirmeye esas olacak değer veya miktarın tek tek belirlenmesi yerine aynı durumdaki tüm vergi mükellefleri için genel olarak belirlenmesidir.
İdarece Takdir Usulü: Matrahın belirlenmesi konusunda idarenin takdir hakkını kullanmasıdır.
YERLİ ÜRETİCİYE VE YERLİ SANAYİYE DESTEK VERİLMESİ AMAÇLANDI
Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.
Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki ÖTV oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı. Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ NEDİR?
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. İlk olarak Avrupa Birliği ile uyum çerçevesinde yapılan kanun değişiklikleriyle gündeme gelmiş ve yine aynı amaçla 2002 yılında 4760 sayılı kanun ile kabul edilmiştir. Avrupa Birliği'nde bu verginin uygulanmasındaki amaç, gelir elde etmekten ziyade sosyal fayda sağlamaktır. Bu nedende ÖTV, lüks (mücevher, kürk vb.), sağlığa zararlı (alkol, sigara vb.), çevreye zararlı (benzin vb.) mallara uygulanır.
ÖTV, KDV gibi aynı malın her el değiştirmesinde doğmaz. Malın ithal edilmesi veya üretilen malın ilk alıcısına teslimi nedeniyle ÖTV doğar. Motorlu taşıtlarda ise nihai tüketici adına ÖTV ödemek gerekir. Verginin mükellefi ithalatçılar ve ilk satıcılar olmaktadır. ÖTV aslında, 1950'li yıllardan başlayarak uzun yıllar uygulanan 'İstihsal Vergisi'nden başka bir şey değildir.
Kanuna ek 4 ayrı tarifede yer alan ürünlerin vergilendirilmesi esastır. 1 sayılı tarife, akaryakıt ve yağ türevlerini vergiler, eski Akaryakıt Tüketim Vergisi yerine 2 sayılı tarife, taşıtları vergiler, eski Taşıt Alım Vergisi yerine 3 sayılı tarife, tütün ve alkol türevlerini vergiler, eski Ek KDV yerine 4 sayılı tarife, beyaz ve kahverengi eşyalar ve türevlerini vergiler, eski Lüks KDV yerine gelmiştir.