

HALKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI

Kredi kartı borcu yapılandırması için size en yakın Halkbank şubesine giderek başvuruda bulunabileceksiniz.

Halbank Paraf Kart Borcu Erteleme İşlemi

Ticari kredi kartı kullananlar ve bireysel kartlar için 2 farklı işlem belirlenmiş.

Bireysel kartlarda Ertele

Ticari kredi kartlarında

Ötele yazın ve bir boşluk bıraktıktan sonra kredi kartınızın son 6 hanesini yazın ve 3404'e kısa mesaj gönderin.

Bu bankaların yanında garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi önemli bankalar da müşterilerinin kredi kartı borçlarını yapılandırmaktadırlar. Bu yapılandırma şartlarını her müşteri için ayrı olarak belirleyen bankalar genel bunun için müşterilerine ihtiyaç kredisi kullandırmaktadırlar. Ancak faiz oranı ve vade süresi müşteriden müşteriye değişmektedir.

Öte yandan QNB Finansbank da borç taşıma kredisi ile müşterilerinin başka bankalara olan kredi kartı borçlarının yüzde 25'lik kısmını yapılandırma imkanı tanımaktadır. Bu konuda düşük bir faiz uygulayan QNB Finansbank, müşterilerine avantajlı çözümler sunmaktadır.