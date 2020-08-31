Bankaların korona virüsü nedeniyle destekleri devam ediyor. İş bankası, Akbank, Finansbank ve Halkbank'a ait kredi kartlarını kullanan müşteriler, kısa mesaj göndererek kredi kartı borçlarını erteleyebilirler. Kredi kartı yapılandırma işlemi, borcun ödenememesi durumunda, bankanın müşterisine sağladığı bir kolaylıktır. Bu kapsamda banka, müşterisinden ödeme gününde ödeme yapılacağı taahhüdünü alarak, kredi kartı borcunu taksitlendirir. Kredi kartı yapılandırmak için, kartın ait olduğu banka ile görüşülmesi, bu kapsamda yapılacak işlemler için gerekli durumlarda teminat verilmesi gerekmektedir. Peki kredi borcu taksitlendirme nasıl yapılır?
KREDİ KARTI BORCU TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?
Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Bankalar, kendi kredi kartlarının borç yapılandırması konusunda, birbirinden farklı uygulamalara gidebilmektedir. Bu uygulamalar, teminat isteme, taksitlendirme, faiz oranlarını değiştirme şeklinde olabilmektedir. Ancak bankaların ortak özelliği,gelir durumunu temel ölçüt kabul etmeleridir. Bankalar, kredi kartı yapılandırma işleminde, gelir durumuna göre vadeyi ve faiz oranını değiştirebilmektedir. Kredi kartı borç yapılandırması 12, 24 ve 36 aylık vade seçenekleri ile yapılabilmektedir.
İŞ BANKASI KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI
Kredi kartı hesap özetlerinizi de, İşCep, Maximum Mobil, Maximum İşyerim ve İnternet Şubesi'nden akdi faiz oranı üzerinden 3 aya kadar erteleyebilirsiniz. Erteleme işlemlerinizi, Türk Lirası Hesap Özetleriniz için hesap kesim tarihiniz ile son ödeme tarihiniz arasında gerçekleştirebilirsiniz. Kredi Kartı hesap özeti borcunuzun tamamını erteleme imkanınız bulunmaktadır. Ancak ödenmesi gereken asgari tutarının altında erteleme yaptığınız takdirde, son ödeme tarihinde kalan asgari tutarı ödememeniz halinde kartınızın gecikmeye düşeceğini hatırlatırız.
AKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI
Erteleme İste özelliği ile Axessliler ihtiyaçlarını ertelemiyor. Alışverişlerinizi ister peşin, ister taksitli yapın ödemesini Erteleme İste ile dilediğiniz zaman yapabilirsiniz. 50 TL ve üzeri her alışverişinizi 3 aya kadar erteleyebileceğiniz Erteleme İste özelliği için hiçbir ücret ödemezsiniz.
Erteleme İste'yi kullanmak için;
Axess Mobil(Bu sayfa yeni pencerede açılacaktır)'den,
Akbank İnternet'ten ya da,
Akbank Mobil'den veya
Akbank Telefon Şubesi'nden talepte bulunabilirsiniz.
Talebinizden sonra Akbank sistemine kayıtlı cep telefonunuza gönderilecek SMS'de yer alan kodu 5990'a göndererek 50 TL ve üzeri alışverişlerinizin ödemesini 3 aya kadar erteleyebilirsiniz.
Akbank Mobil ve İnternet'e ister müşteri numaranızla, isterseniz Akbank kredi kartı bilgilerinizle giriş yapabilirsiniz. Şifreniz yoksa veya şifrenizi hatırlamıyorsanız Şifre Al'a tıklayarak şifrenizi hemen alabilirsiniz.
HALKBANK KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA KAMPANYASI
Kredi kartı borcu yapılandırması için size en yakın Halkbank şubesine giderek başvuruda bulunabileceksiniz.
Halbank Paraf Kart Borcu Erteleme İşlemi
Ticari kredi kartı kullananlar ve bireysel kartlar için 2 farklı işlem belirlenmiş.
Bireysel kartlarda Ertele
Ticari kredi kartlarında
Ötele yazın ve bir boşluk bıraktıktan sonra kredi kartınızın son 6 hanesini yazın ve 3404'e kısa mesaj gönderin.
Bu bankaların yanında garanti Bankası, Vakıfbank, Ziraat Bankası gibi önemli bankalar da müşterilerinin kredi kartı borçlarını yapılandırmaktadırlar. Bu yapılandırma şartlarını her müşteri için ayrı olarak belirleyen bankalar genel bunun için müşterilerine ihtiyaç kredisi kullandırmaktadırlar. Ancak faiz oranı ve vade süresi müşteriden müşteriye değişmektedir.
Öte yandan QNB Finansbank da borç taşıma kredisi ile müşterilerinin başka bankalara olan kredi kartı borçlarının yüzde 25'lik kısmını yapılandırma imkanı tanımaktadır. Bu konuda düşük bir faiz uygulayan QNB Finansbank, müşterilerine avantajlı çözümler sunmaktadır.
KREDİ KARTI BORCUNU 60 AY İLE YAPILANDIRMAK
60 ay vade ile kredi kartı borcunu taksitlendirmek için birden fazla borcun tek hesapla yapılandırılması gerekmektedir. Bu kapsamda kredi kartı borcuna ek konut veya ihtiyaç kredisi borcu gibi ikinci bir borcun varlığı gerekmektedir. Sadece kredi kartı borcunun yapılandırılmasının 60 ay vade ile yapılması mümkün değildir.
Birden fazla kredi ve kredi kartı borcunun tek hesapta birleştirilmesi durumunda yeni kredi açılışı yapılmaktadır. Bu kredi açılışında yeni faiz oranları ve aylık ödeme planları uygulanır. Bundan dolayı mevcut faizin üzerinde bir faiz oranı ile karşılaşılabilir. Çünkü mevcut durumda bir ödeme gecikmesi söz konusudur ve ödeme gecikmesi durumunda bankalar, yasal sınırda faiz kullanma hakkına sahiptir. Kredi kartı yapılandırmasını, diğer kredi borçlarını hesap içerisine karıştırmadan yaptırmak tavsiye edilir. Böylelikle yasal üst sınırda bulunan faizlerden kurtulmuş olunur.