İSTEĞE BAĞLI SİGORTA ÖDEMESİ İLE EMEKLİLİK ŞARTLARI

İsteğe bağlı sigorta ödemesi ile emekli olmak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşullar bulunuyor. Bu koşulların sağlanmaması durumunda ise prim ödemeleri için süreç başlamıyor. Bu çerçevede vatandaşların sağlamaları gereken koşullar şunlar;

* Sigorta gerektiren bir işte çalışmamak. Vatandaşlar sigortalı bir işte çalıştıklarında isteğe bağlı sigorta primi ödeyemezler. Bu çerçevede vatandaşların bu şekilde çalışmıyor olmaları gerekiyor. Bunun yanında vatandaşların 18 yaşından büyük olmaları, Türk vatandaşı olmaları ve malulluk, yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekiyor.