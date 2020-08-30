Demirçubuk kaleme aldığı yazısında, geçtiğimiz Çarşamba günü bir yazlık yerin kafeteryasında oturduklarını, bir şeyler yiyip içtiklerini söyledi. Daha sonra kasaya gittiğini söyleyen Demirçubuk, temassız özelliği açık olan kartını , cafeterya sahibi olan arkadaşına uzattığını söyledi. Demirçubuk yazısında, temassız şekilde ödeme yaptıktan sonra "Bir daha kullanma kardeşim bu kartı?" uyarısını aldığını söyledi.
Nedeni ise şu şekilde belirtildi:
"Güvensiz çünkü o yüzden" Beraber bir deneme yaptıklarını söyleyen Demirçubuk, kartı cüzdanına yerleştirip arka cebine koyduğunu ve birlikte yan yana yürüdüklerini söyledi.
Arkadaşı ile birlikte yan yana yürüdüler ve bu kişi , eline aldığı pos cihazını cüzdanının olduğu yere tuttu.
Adil Demirçubuk, arkadaşının daha sonra yanına geldiğini ve pos cihazının ekranında yazan rakamın kartından yolda yürürken çekildiğini söyledi.
BİRÇOK ÖRNEĞİ VAR
Bu yöntem, en çok toplu taşımalarda kullanılıyor. Seyyar pos cihazlarını eline alanlar, vatandaşların arka ceplerinde olan kartlarından temassız şekilde para çekebiliyor.
Temassız Kredi/Banka Kartı Nasıl Çalışır?
Hem kredi kartlarında hem de banka kartlarında bulunan bu özellik Yakın Alan İletişimi (NFC) teknolojisinin sağladığı bir kolaylıktır. Yakın mesafedeki cihaza veri gönderip-almayı mümkün kılan bu manyetik teknoloji sayesinde kartımızı POS terminaline takmadan ödeme yapabilmekteyiz.
Bilindiği üzere kredi kartı ile ödeme yapmak için üç temel bilgiye ihtiyaç vardır.
16 haneli kart numarası XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
4 Haneden oluşan son kullanım tarihi (Ör: 01/25 – Ocak 2025)
Üç haneden oluşan ve kartın arka kısmında bulunan CVC (Kart Doğrulama Kodu)
Kasiyerler kartımızı POS terminaline taktığında POS cihazı bu bilgileri manyetik şerit veya kart üzerindeki çip yardımıyla hafızasına kopyalar ve şifremizi girmemizin akabinde Wi-Fi / Mobil Ağ üzerinden kartımızın bulunduğu bankaya bağlanarak tahsilatı tamamlar. Kartlarımızın üzerinde bulunan manyetik etiket ve çip sayesinde bahsini ettiğimiz bu üç temel bilgiyi daktilo etme zahmetinden kurtarır.
NFC Özelliği ise bize biraz daha zaman kazandırarak bu işlemi temas dahi kurmadan halledebilmemizi sağlar. POS terminaline NFC üzerinden bir veri geldiğinde şifre aşaması yok sayılır ve ödeme işlemi direkt olarak yapılır.