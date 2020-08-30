SÜPER LOTO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Süper Loto sorgulama yaparak ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz. Süper Loto sorulama için birkaç farklı yöntem izleyebilirsiniz.

Süper Loto sorgulama 1: Milli Piyango İdaresi resmi internet sayfasında yapılan canlı yayını takip ederek ikramiye kazanıp kazanmadığınızı öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO EN ÇOK ÇIKAN SAYILAR NELERDİR?

Süper Loto en çok çıkan sayılar ve Süper Loto arşivile Süper Loto tahmin yapmak kolaylaşmaktadır. Süper Loto tahminleri yapılırken Süper Loto en çok çıkan sayılar bilme olasılığını artırmakta ve ikramiye kazanma ihtimalini artırmaktadır.

İşte Süper Loto en çok çıkan sayılar:35 - 308 defa/ 13 - 292 defa/ 37 - 288 defa/ 1 - 272 defa/ 45 - 260 defa17 - 252 defa/ 22 - 252 defa/ 33 - 252 defa/ 23 - 252 defa/ 4 - 248 defa41 - 244 defa/ 50 - 224 defa/43 - 244 defa/ 14 - 244 defa/ 19 - 244 defa47 - 244 defa/ 18 - 244 defa/ 29 - 240 defa/ 36 - 236 defa/ 46 - 236 defa54 - 232 defa/ 31 - 232 defa/21 - 228 defa/ 5 - 228 defa/ 34 - 228 defa40 - 220 defa/ 26 - 220 defa/ 20 - 220 defa/ 15 - 220 defa/ 49 - 220 defa2 - 220 defa/ 9 - 212 defa/ 39 - 212 defa/ 16 - 208 defa/ 12 - 216 defa51 - 216 defa/ 10 - 216 defa/ 32 - 208 defa/ 6 - 200 defa/ 24 - 200 defa48 - 200 defa/ 30 - 200 defa/ 25 - 196 defa/ 38 - 196 defa/ 53 - 192 defa44 - 192 defa/ 3 - 192 defa/ 8 - 192 defa/ 7 - 192 defa/ 11 - 192 defa