SGK'ya emekli olmak için prim yatırmış ancak emekli olamamış vatandaşlar, emekli olamadıklarında SGK'dan toplu para iadesi alırlar. Emekli olmak isteyen ancak çeşitli nedenlerden olamayan vatandaşlara toplu prim parası iadesi yapılıyor. Bu prim parası iadelerinden faydalanmak isteyen vatandaşların hangi şartları taşımaları gerektiğini, başvurularını nereye ve nasıl yapacaklarını ve ne kadar ödeme alacaklarını aktarıyoruz. Bu kapsamda vatandaşların uzun yıllar emeklilik için verdikleri uğraş yarım kalıyor. Bu durumda ise Sosyal Güvenlik Kurumu vatandaşlara özel bir hak sağlıyor. Bu hak kapsamında vatandaşlara ödemiş oldukları prim paraları iade ediliyor.
SGK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU'NA YATIRILAN PARALAR NASIL İADE ALINIR, PRİM PARASI GERİ ALINABİLİR Mİ?
Konu hakkında bugün köşeseni bir okuru tarafından gönderilen soruyu yanıtlayan Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç kimlerin SGK'dan toplu para iadesi için ödeme alabileceğini açıkladı.
Kimler SGK'dan toplu para iadesi alabilir sorusu üzerine vermiş olduğu yanıtta"Bunlardan birincisi, yaşı doldurduğu halde emekli olmak için yeterli prim günü bulunmayanlara yapılan toplu ödemedir. İkincisi ise aynı anda birden fazla işverenden ücret alanlar için asgari ücretin 7.5 katından fazla aylık kazanç üzerinden ödenen primlerin iadesidir" diyerek aranılan şartları saydı.
KİMLER PRİM PARASI ALABİLİR?
Prim parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken koşulların başında; emekli olmak için yaş ve gün şartının sağlanmış olması. Toplu prim parası sadece prim şartı eksik olanlara ödeniyor. Bunun dışında kişinin hiçbir şekilde sigortalı bir işte çalışmaması ve kendi işiçni yürütüyor olmaması gerekiyor.
Bunların dışında kadınlarda 20 yıl erkeklerde ise 25 şartının da sağlanması gerekiyor. Bu şartların tamamının sağlanması durumunda ise SGK güncel oranlara göre yapılan hesaplama sonucu toplu prim parası iadesi yapıyor.
SGK TOPLU PARA / PRİM İADESİ 2020
Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yapılan toplu para iadesi emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT mağdurları için değil tam tersine yaşını doldurmuş olmasına rağmen emekli olmak için aranılan prim günü sayısını dolduramayan kişilere yönelik olarak yapılan bir işlemdir.
Örneğin 56 yaşında emekli olmaya hak kazanan bir kişi bu yaşını doldurmasına rağmen emeklilik için gereken 3 bin 600 prim gününü doldurmadıysa bu durumda o tarihe kadar ödemiş olduğu primlerin ücretini SGK'dan talep edebilmektedir.
SGK TOPLU PARA İADESİ BAŞVURUSU NEREYE, NASIL YAPILIR?
Sizde bu grup içerisinde yer alıyorsanız bu duruma yaşadığınız il ve ilçede yer alan Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlükleri ya da Sosyal Güvenlik Kurumu İlçe Merkezleri üzerinden kimlik belgeniz ile başvuruda bulunabilir burada size verilecek olan matbu dilekçe örneğini doldurarak prim iadesi talep edebilirsiniz.
TOPLU PARA İADESİ BAŞVURU ŞARTLARI
Tüm bu başvuru koşullarını sağlayan vatandaşlar başvurularını SGK il veya ilçe müdürlüklerine yapabilirler. Başvuru işlemleri yazılı dilekçe ile şahsen yapılacak. Ayrıca vefat eden bir sigortalının eşi veya çocukları da prim iadesi için başvuru yapabilirler.
ERKEN DAVRANILMALI
Sosyal güvenlik mevzuatımızda bir kişinin aynı anda 2 farklı iş yerinde sigortalı olarak çalışmasında bir sakınca bulunmuyor. Böylece hem prime esas kazançları yani SGK'ya bildirilen brüt maaş miktarları artıyor, hem de ileride alacakları emekli maaşı yükseliyor. Prime esas kazanç dediğimiz yani SGK'ya bildirilen brüt maaşımızın bir üst sınırı bulunuyor. Alt sınır olan brüt asgari ücretin (bu yıl için 2.558,40 TL) 7.5 katı (bu yıl için 19.188 TL) tavanı oluşturuyor. Bu rakamdan daha yüksek kazanç bildirilemiyor ve prim ödenemiyor. Dolayısıyla bunu aşan kazançlar için geri iade imkanı doğuyor. Burada tek bir işte çalışıp 19 bin 188 TL'den daha yüksek brüt maaş alanlarla birlikte, 2 işte alıp tavan kazancı aşanlar fazla ödenen primleri geri alabiliyor. SGK, aldığı uzun vadeli sigorta primlerinin, yaşlılık aylığı bağlayamadığı kısmını geri iade ediyor. Bu durumda olanlar SGK'ya müracaat ettiklerinde tavanı aşan kısımdaki sigortalı hissesini geri alabiliyor. Bu paraların geri alınabilmesi için mutlaka yazılı müracaat etmek gerekiyor.
Böylece sizin için hesap yapılıp ortaya çıkan rakam geri ödeniyor. Faiz işletilmediği için ne kadar erken davranılırsa kayıp o kadar az olacaktır.
VEFAT EDENE DE VAR
Emeklilik için belli oranda primi olanlar eğer çalışma imkanı yoksa bu yöntemle paralarını geri alabilir. Bu durumda olup vefat eden sigortalıların yakınları ve hak sahipleri de bu paraları alabiliyor.
4/a (SSK) ve 4/b'li (Bağ-Kur) ile 01/10/2008 tarihinden sonra ilk defa 4/c'li (Emekli Sandığı) olan kişilerin ölmeleri ile birlikte hak sahiplerine ölüm aylığı bağlanamaması halinde, ölen sigortalıya ait uzun vadeli sigorta kolları prim tutarlarının yani malullük, yaşlılık ve ölüm primi tutarlarının toptan ödeme şeklinde alma hakkına sahip oluyorlar.