O bankalara en az lise mezunu personel alımı başvuru şartları nedir? 3-5 bin TL maaş! İşte alım yapan bankalar ve kadrolar...

ALIM YAPAN BANKALAR VE KADROLARI

Banka personeli alımı ilanlarına baktığımızda en az lise mezunları arasından personel alımı yapıldığı görüldü. İlanların detayları, alım yapan bankalar ve kadrolar şu şekilde:

AKBANK

Kıdemli Veri Depolama Uzmanı

Müşteri Deneyimi Yöneticisi

Teknoloji Stratejisi ve Transformasyonu Lideri

Dijital İletişim Yöneticisi

Web Siteleri Yönetici Yardımcısı

Middleware Sistem Yönetimi Uzmanı

İşlem Bankacılığı Pazarlama Müdürü

Finansal Tablo Gözetim Raporlamaları Yönetici Yard

Veri Bilimcisi

Veri Ambarı ve İş Zekası Uygulama Mimarı

Veri Ambarı ve İş Zekası Analisti/ İş Mimarı

Java Yazılım Uzmanı

Ödeme Sistemleri Yazılım Uzmanı

Ödeme Sistemleri Mf Yazılım Uzmanı

Deneyimli Güvenlik Teknolojileri Uzmanı

Yeni Mezun BT Müfettiş Yardımcısı

Model Denetimi Müfettişi

Fraud İzleme ve Tespit Yönetici Yardımcısı

Deneyimli Veri Gizliliği ve Etiği Uzmanı

Bilgi Riski Yönetimi Uzmanı

Deneyimli Müfettiş

Bilgi Teknolojileri Müfettişi

Ödeme Sistemleri İş Analisti/İş Mimarı

Başvuru ekranı:

https://www.kariyer.net/is-ilanlari/#&hc=T&kw=akbank