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    • Ekonomi
    • 30.08.2020 16:36
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    • 30.08.2020 16:36
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    - ve kadroları: BİM-ŞOK-A101 3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel

    - ve 3000 TL maaşla şartları sayfamızda yer alıyor. Türkyie İş Kurumu resmi adresi üzerinden duyurular yayımlandı. Yayımlanan ilanlara başvuru yapacak adayların kendilerine en yakın Bim ya da A101 marketin şubesine gitmesi ve başvuru formu doldurarak başvurusunu yapması gerekmektedir. Şehir şehir yapılan personel alımında adaylar Şok, Bim ve A101 marketler bünyesinde istihdam edilecek. BİM, A101 ve ŞOK marketler zinciri personel alımı için ilan yayınlamaya devam ediyor. genelinde 81 ilde farklı pozisyonlarda istidam etmek üzre eleman alacak olan BİM, A101 ve ŞOK, resmi kariyer siteleri üzerinden başvuruları alıyor.

    Onlarca şehirde BİM-ŞOK-A101'e personel alımı - 3000 TL maaşla

    Her geçen gün Türkiye çapında yeni eleman alımı için ilan yayınlamaya devam eden marketler zinciri, resmi internet sitesi üzerinde başvuru şartları ve formunu yayınladı. BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. BİM-A101 ve ŞOK depo tezgah ve kasap reyonu eleman alımları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Reyon personelinden kasaya, beden işçisinden depo görevlisine kadar birçok alanda ilan yayınlayan marketler zinciri, kriterleri karşılayan adaylarla iletişime geçerek işe giriş sürecini başlatıyor. Peki başvuru şartları neler? Nasıl başvuru yapılır?

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI

    ŞOK MARKET PERSONEL ALIMLARI

    BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI

    BİM MARKET PERSONEL ALIMLARI

    A101 MARKET PERSONEL ALIMLARI

    BİM A101 ŞOK ALIM YAPILACAK POZİSYONLAR!

    BİM, A101 ve ŞOK resmi internet siteleri üzerinden alım yapılacak pozisyonları ve başvuru ekranını paylaşıyor. İşte personel alımı yapılacak boş kadrolar;

    - Kasa reyon personeli,
    - Kasiyer,
    - Satış elemanı,
    - Kozmetik personeli,
    - Meyve ve sebze personeli,
    - Bölge taze gıda personeli,
    - Reyon görevlisi,
    - Beden işçisi,
    - Depo görevlisi/Ambar görevlisi,
    - Satış danışmanı,

    BAŞVURU GENEL KOŞULLARI

    Marketlerin personel alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

    Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
    Perakende satış sektöründe kariyer yapmak isteyen
    Esnek-Vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek
    İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
    Erkek Adaylar için tercihen askerliğini yapmış olmak,
    Takım çalışmasına uyum sağlayacak,
    Müşterilerimize karşı güleryüzlü olmak
    İletişim becerisi yüksek, ekip çalışmasına yatkın
    Müşteri ve hizmet odaklı bir anlayışa sahip
    Tercihen sigara kullanmayan,
    İş tanımı şu şekilde:

    Müşterileri güler yüz ile karşılamak ve uğurlamak
    Ürün, etiket fiyat kontrollerinin reyonda ve kasa noktasında yapılmasını sağlamak
    Ürünlerin reyonlarda sürekli standartlara uygun olarak bulunmasını sağlamak
    Sorumlu olduğu reyonda bulunan ürünlerin stok ve sipariş yönetimini sağlamak

    BAŞVURU

    İlana İŞKUR üzerinden başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki sayfalardan müracaatını yapması gerekmektedir.

    A101 iş ilanları >

    https://www.a101.com.tr/kariyer

    Bim personel alımı iş başvuru formu>

    https://www.bim.com.tr/Categories/676/hizli-basvuru.aspx

    Şok market iş ilanları başvuru formu>

    https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu

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    Haberler Ekonomi İŞKUR BİM-A101 ve ŞOK kadroları: BİM-ŞOK-A101 3000 TL maaşla en az ilkokul mezunu personel alımı başvuru şartları
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