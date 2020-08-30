Artık kredi notu düşük diye kredi alamamak yok. Kredi notu sıfır olan vatandaşlar acil nakit ihtiyacı duyabiliyor. Bankaların kredi kampanyalarından faydalanmak isteyen vatandaşların karşısına çıkan ilk engel ise kredi puanı. Çok sayıda banka kredi notu düşük olan müşterilerine kredi sağlamıyor. Ancak bu konuda farklı politika izleyen bankalarda bulunuyor. Bizlerde emlak365 olarak kredi puanı düşük olan vatandaşların kredi alabilecekleri bankaları listeledik. İşte kredi puanı düşük olan vatandaşların sağlamaları gereken diğer şartlar ve bankalar listesi.
KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA SAĞLANAN İHTİYAÇ KREDİLERİ
Kredi kullanmak için müşterilerin sağlamaları gereken ilk koşul kredi notunun belli bir seviyenin üzerinde olması. Ancak bu şartı sağlayamayan vatandaşlar için bazı ek seçenekler bulunuyor.
Bazı bankalar ek şartlar ile kredi notu kötü, düşük olan müşterilerine ihtiyaç kredisi imkanı sağlıyorlar. Ancak bu durumda vatandaşlardan bazı ek şartla isteniyor.
HANGİ BANKALAR KREDİ NOTU DÜŞÜK OLANLARA KREDİ SAĞLAR?
Kredi notu düşük olan vatandaşlardan başvuru alan bazı bankalar;
Garanti BBVA
Garanti BBVA müşterilerine 40.000 TL'ye kadar kredi sağlıyor. Bu krediden faydalanmak için talep edilen koşul ise en az 3 aylık sigortanın olması. Müşteriler bu kredi için başvurularını Garanti BBVA şubelerinden yapacaklar.
Vakıfbank
Vakıfbank daha önce müşterisi olmamış müşterilerine kredi sağlıyor. Düzenli gelir şartıyla maaşa göre ödenen bu kredi imkanından faydalanmak için en az 1 yıllık sigorta talep ediliyor.
QNB Finansbank
Kredi notu düşük olan müşteriler için bri diğer tercih ise QNB Finansbank. Banka düşük kredi puanına sahip müşterilerine 10.000 TL limitli ve 60 ay vadeli kredi sunuyor.
GARANTİ BBVA'NIN KREDİ SAĞLAMASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR
Garanti BBVA, en az 3 aylık sigortası olan vatandaşlara kredi imkanı sunuyor.
İhtiyacınıza göre 40.000 liraya kadar kredi imkanı sağlanıyor.
Kimlik bilgilerinizle birlikte en yakın şubeye başvurmanız durumunda kredi onaylanıyor ve uygun faizler sağlanıyor.
Üstelik kredi notu sıfır olan vatandaşlar isterlerse kredi kartı da alabiliyorlar. Kredi kartı limiti 1000 liraya yakın bir tutarda oluyor.
ZİRAAT BANKASI'NIN UYGULADIĞI KURALLAR
Devlete bağlı banka olan Ziraat, ihtiyaç sahiplerine kredi notu sıfır olması halinde 50.000 liraya kadar imkan sağlıyor.
Bankanın şartı ise en az 6 aylık sigortanızın bulunması oluyor.
Şubelere göre bazı değişikler oluyor ve birtakım Ziraat Bankası şubeleri kefil de isteyebiliyor. Eğer kefil bulunur ve başvuru yaparsanız alacağınız kredi imkanı artabiliyor.
QNB FİNANSBANK BÜNYESİNDE KREDİ İMKANI ALMAK İÇİN
Kredi notunuz sıfırsa 3 aylık sigortanızın olması durumunda en yakın şubeye kefille birlikte başvurabiliyorsunuz.
Kredi limiti olarak 10.000 lira belirleniyor.
Kullanacağınız krediye 60 ay vade imkanı sağlanıyor.
Kredi kartı istiyorsanız size düşük limitli bir kart sunuluyor.
Bahsedilen bankalardan kredi notunuz sıfır olması durumunda kredi çekerseniz, düzenli ödeme yaptığınız halde 3 ayda kredi notunuzu yükseltebiliyorsunuz. Kredi notunuz yükselince zorlanmadan ve sıkıntı çekmeden dilediğiniz bankadan kredi imkanına erişebiliyorsunuz. Geleceğiniz için kredi notunuzun çok önemli olduğunu unutmamanız gerekiyor. Eskiden yapılan hatalar yüzünden zorda kalmamak için olabildiğince ödemeleri düzgün yapmanız gerekiyor.
Kredi Notu Nasıl Belirleniyor?
Kredi notu, bankalarla olan ilişkinizin analizi sonucunda belirleniyor. Kredi kartlarınızın ve daha önce kullandığınız kredilerin ödemeleri, gelir gider durumunuz, şimdiye kadarki kredi başvurularınız, kredi kullanma yoğunluğunuz gibi etkenler kredi karnenizi oluşturuyor.
1 ile 1900 arasında puan aralığı olan kredi notu, en riskli, orta riskli, az riskli, iyi ve çok iyi olarak sınıflandırılıyor. Kredi notu 900'ün altında olduğunda bankalar kredi vermeye pek yanaşmıyor. Kredi almak için genel olarak ideal not 1200 ve üstü olarak görülüyor. 1500'ün üzeri ise rahat kredi kullanıyor.
Herkesin Kredi Notu Olur Mu?
Kredi kartı kullanan, daha önce herhangi bir kredi çekten, kredili mevduat hesabı olan ya da kredi kullanan birine kefil olan herkesin kredi sicili oluşmuş demektir.
Kredi Notu Neden 0 Olur?
Bankalarla hiçbir ilişkiniz olmaması, kredi notunuzun 0 görünmesine neden oluyor. 'Ben hiç kredi çekmedim, kredi kartı da kullanmadım, kolay kredi alırım' diye düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz. Ürün kullanmadığınız ve dolayısıyla hiç borç yapmadığınız için avantajlı olduğunuz yanılgısına düşmeyin. Daha önce hiç ürün kullanmamış olmanız, bankaların sizi tanımıyor olması anlamına geliyor ve bankalar inceleyemedikleri kişilere kredi vermeye yanaşmıyorlar. Bunun için en mantıklı çözüm, düzenli ödeme yapabileceğiniz limitte bir kredi kartı edinmek.