Alınan karar kapsamında emeklilikte yaş engeline takılanlar için yeni bir hak tanınmış oldu. 1999 senesinden önce işe giren kişileri ilgilendiren karar kapsamında emekli olmak için prim ve yıl süresini doldurmasına rağmen yaş engeline takılan kişilere 3600 kıdem tazminatı konusunda büyük bir avantaj sağlandı. 3600 gününü doldurmasına ve 15 ylılık sigortalılık süresi olmasına rağmen EYT mağduru olan yani yaş engeline takılan kişilerden bazıları işyerinden ayrılmak istiyor. Bu gibi durumlarda işveren işten çıkan işçisine 3600 kıdem tazminatı dilekçesi ile başvuru yapılarak ödemesini gerçekleştiriyor.
İŞE GİRİŞİ 8 EYLÜL 1999 TARİHİNDEN ÖNCE OLAN EYT MAĞDURLARI DİKKAT!
1475 Sayılı Eski İş Kanunu'nun 14. Maddesinin 1. Fıkrasının 5. Bendine göre yeni bir karar alan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu yeni bir emsal karar açıkladı. Açıklanan karar kapsamında 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü doldurmasına rağmen emeklilikte yaş sınırı engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere başka bir işte çalışmak üzere işi bıraksalar dahi kıdem tazminatı ödemesi yapılacağına hükmedildi.
3600 gününü doldurmasına ve 15 ylılık sigortalılık süresi olmasına rağmen EYT mağduru olan yani yaş engeline takılan kişilerden bazıları işyerinden ayrılmak istiyor. Bu gibi durumlarda işveren işten çıkan işçisine 3600 kıdem tazminatı dilekçesi ile başvuru yapılarak ödemesini gerçekleştiriyor.
Ancak kıdem tazminatı almak isteyen kişinin bir başka işyerinde çalışmak için işi bırakması çoğu zaman anlaşmazlık konusu oluyor ve tartışma yaratıyordu. Yargıtay gündemi meşgul eden bu tartışmalara son noktayı koydu ve yeni bir emsal karar açıkladı.
KIDEM TAZMİNATI ALMA ŞARTLARI!
3600 kıdem Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun (Esas No: 2016/1419, Karar No: 2019/1183) karar kapsamında artık tazminat ödemesi konusunda hiçbir engel kalmadı.
Çalışanın sadece işten çıkmadan önce SGK'dan başvuruda bulunarak kıdem tazminatı almaya hak kazandığını gösteren bir belge alması yeterli olacak. 1475 Sayılı Eski İş Kanunu kapsamında bu yazıyı aldıktan sonra iş akdini fesheden 1999 öncesi işe girişi olan, 15 yıllık sigortalılık süresi ve 3600 prim gününü dolduran kişilere başka bir işyerinde çalışmak için işten ayrılsalar dahi işverenleri kıdem tazminatı ödemekle yükümlü tutulacak.
EYT'DE SON DURUM NE?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını Bakan Selçuk söyledi.
4447 SAYILI YASA İLE NE DEĞİŞTİ?
1992 yılında Süleyman Demirel hükümeti döneminde emeklilikte yaş şartı kaldırıldı. Kadınlara 20 yıl sigortalılık ve 5000 prim günüyle, erkeklere de 25 yıl sigortalılık 5000 prim günüyle emekli olma hakkı tanındı.
Bu değişiklik dolayısıyla 5000 prim gününü dolduran ve 18 yaşında işe giren kadınlar 38 yaşında, erkekler ise 43 yaşında emekli olmaya başladı.
4447 sayılı kanun ise 8 Eylül 1999'dan sonra işe girenlerde emeklilik yaşını kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a çıkarttı. Daha önce işe girmiş olanların emeklilik yaşını ve prim gün sayısını ise kademeli olarak artırdı. Kanunun ilk halinde kademeli geçiş süreci kısa tutuldu. Emeklilik yaşının hızla artırılarak, dokuz yıllık sürede kadınlarda 52'ye, erkeklerde 56'ya çıkartılması planlandı.
EYT NEDİR?
8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir.
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