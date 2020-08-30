ÇALIŞMA BAKANLIĞI 2020 TİS GÖRÜŞMELERİ İLE SUNULMASI BEKLENEN TAŞERON İŞÇİ MAAŞ ZAMMI ORANI RAKAMLARI

Çalışma Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 2020 yılı maaş zammı oranı yüzde 10 ile 12,5 arasında olduğu iddia edilirken işçi sendikaları tarafından ise yüzde 17.5 ila 20 arasında zam teklifi yapılacağı belirtiliyor.

ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN TAŞERON İŞÇİLERE EK ZAM

Bilindiği üzere KHK ile kadroya alınan taşeron işçiler 4/D statüsüne alındı. Bu dönemde çalıştıkları kurumlarda kadroya geçen taşeron işçilerin maaşları ise düzenlendi. Çok sayıda taşeron işçi asgari ücretten işe başlatıldı.

Kadroya alınmadan önce asgari ücretten daha yüksek maaş alan bazı taşeron işçiler ise 2019 ve 2020 yıllarında mahkemelerden bu yönde emsal teşkil edebilecek kararlar aldılar. Yerel mahkemeler taşeron işçilerin taleplerini haklı buldu ve maaşların kadroya alınmadan önceki oranlarına göre yeni bir düzenleme yapılmasını istedi.

Bu kararlar bazı sendikalara umut oldu ve kendi bünyesinde ki taşeron işçiler adım toplu adım atmaya karar verdiler. Bu alanda yürütülen bu çalışmaların ardından ise Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın konuyu dosyaya alması bekleniyor. Bakanlığı bu konuda bir çözüm önerisi mi sunacağı veya başka bir öneri mi getireceği bilinmiyor. Ancak yüzdelik dilim ile asgari ücret konusunun Çalışma Bakanlığı'nca 2020 TİS ile ele alınması bekleniyor.