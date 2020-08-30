10 bankada faiz depremi! Faiz oranları yükseldi! Konut kredileri ile sağlanan kolaylıklar sayesinde vatandaşlar ikinci el konut satışına yönelmişti. Son olarak kamu bankaları konut kredisi faiz oranları konusundan bir değişikliğe gitti. Sıfır konut yerine ikinci el konut almayı düşünenler faiz oranları ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte kamu bankaları tarafından verilen ikinci el konutlar için konut kredisi faizleri 2020 ile ilgili detaylar... Yapılan güncellemeler sonrasında en düşük ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 1.21 seviyesine, en düşük konut kredisi faiz oranı yüzde 0.99 seviyesine ve en düşük taşıt kredisi faiz oranı da yüzde 1.15 seviyesine yükselmiş oldu. İşte en uygun konut kredisi veren banka
GÜNCEL KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI
Kredi çekerek ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, koronavirüs döneminde verilen en uygun faizli konut kredisi kampanyalarını kaçırmak istemiyor. Kamu bankalarının verdiği uygun faizli konut kredisi kampanyaları ise en çok tercih edilen kredilerden oldu. Ziraat Bankası 120 ay vadeli konut kredisine 0.99 faiz alırken, Halkbank 0.99, Vakıfbank ise aynı vade oranına 1.05 faiz oranı alıyor. İşte en uygun faiz oranı veren bankalar!
Ziraat Bankası konut kredisi: 1.05
TEB konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Burgan Bank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.30
Yapı Kredi Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.35
QNB Finansbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.49
Şekerbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.64
İş Bankası ev kredisi hayat sigortalı faiz oranı yüzde 1.15
Anadolubank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.17
Akbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.19
Fibabanka konut kredisi faiz oranı yüzde 1.20
ING Bank takvim.com.tr konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
Denizbank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.24
Garanti Bankası konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
Odeabank konut kredisi faiz oranı yüzde 1.29
BANKALARIN KREDİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ, YÜKSELİR Mİ?
Enflasyon rakamlarında anlamlı bir düşüş yaşanana ve dolar kuru ile altın fiyatları makul bir seviyede tutulana kadar yakın bir tarihte kredi faiz indirimi beklenmiyor. Kredi faiz oranlarındaki yükselişin ise Eylül ayında hızlanarak devam edebileceği belirtiliyor.
EV KREDİSİ NASIL ALINIR?
Konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişilerin satın almak istedikleri konutun tapusu ile kredi kullanmak istedikleri bankanın şubesini ziyaret etmeleri yeterlidir. Banka başvuru işleminde ilk olarak konut kredisi başvuru formu doldurmanızı ister. Ardından kimlik numarası bilginiz üzerinden kredi notu ve kredi sicili sorgulaması yapılarak kredi için uygunluğunuz değerlendirilir.
Yeterli bulunmanız durumunda banka konut kredisi ekspertiz ücreti talep eder ve bu ücreti ödemeniz durumunda konut kredisi eksper raporu çıkartılarak konutun değeri belirlenerek bu değer üzerinden maksimum yüzde 80 oranında kredi kullanmanıza izin verir. Geriye kalan yüzde 20 'lik tutar ise konut kredisi peşinatı olarak sizden tahsil edilir. Genelde konut kredisi onay süresi 3-4 iş günü arasında değişmekte olup konut kredisi ekspertiz işlemi daha kısa sürede tamamlanırsa 1-2 gün içinde dahi yapılabilmektedir.
Ardından banka satış sürecini başlatır ve tapu dairesinden randevu alınarak bankanın avukatı ile beraber konut kredisi kullanmak istiyorum diyen kişi ile satışı yapacak olan kişi ile beraber tapuya gidilerek satış yapılır. Banka avukatı bu esnada tapu kütüğü kaydına banka adına tapuya ipotek şerhi koydurur ve konut kredisi borcu bitene kadar tapuya ipotek şerhi uygulanmaya devam eder.
Her bankanın uyguladığı koşullar farklı olmakla beraber genelde tüm bankaların ortak olarak aramış oldukları konut kredisi şartları da bulunmaktadır. Örneğin kredi çekilerek satın alınmak istenen konutun tapusunun olması tüm bankalar tarafından aranılan şartlardan biridir. Yine konutun iskanının bulunması, kredi çekmek istiyorum diyen kişinin yüksek kredi notu ortalaması bulunması, temiz bir kredi sicili bulunması, maaşı ile kullanmak istediği kredi notu ortalamasının arasında yarı yarıya oran bulunması aranılan ortak şartlardandır.