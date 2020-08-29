Bu yıl pek çok kazanç elde eden emeklilerin, hem gelir artırıcı hem de nakit desteği içeren talepleri var. Bu talepler arasında avans da yer alıyor. Emekli maaşının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin, mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi talep ediliyor.
MÜJDE BEKLENTİSİ
Emekliler, "Avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor. Avansın tutarı için de "3 maaş kadar olsun" değerlendirmesi yapılıyor.
Eğer talepler hayata geçerse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.