



MÜJDE BEKLENTİSİ

Emekliler, "Avans hayata geçerse nakit ihtiyaçlarımızı kolayca karşılarız. Hem faizsiz olması hem de küçük taksitlerle geri ödenecek olmasıyla bizleri rahatlatır. Müjde bekliyoruz" diyor. Avansın tutarı için de "3 maaş kadar olsun" değerlendirmesi yapılıyor.



Eğer talepler hayata geçerse, emekliler nakit destek ihtiyacı olduğunda SGK'ya yazılı başvurarak avans isteyebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.







Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.





