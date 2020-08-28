Devlet, pandemi sürecinde vatandaşlarına destek olmaya devam ediyor. Kaymakamlıklar vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik bazı destekler sağlıyorlar. Kaymakamlık sosyal devlet anlayışıyla özellikle salgın döneminde desteklerini artırmaya devam ediyor. Bu süreçte maddi durumu yetersiz öğrenci okutan aileler için aylık 900 liraya varan destekler veriliyor! Özellikle çocuklar maddi açıdan etkilenmesin diye ailelerin durumuna göre 500 lira ile 800 lira arasında bazı paketlerin hazırlandığı belirlendi. Buna göre anaokuluna giden çocuklar için 500 lira, ilköğretim öğrencileri için 750 lira, lise öğrencileri için 800 lira ve üniversite öğrencileri için 900 liraya varan ödemelerin yapıldığı belirlendi.
MADDİ GÜVENCESİ OLMAYANLAR RAHAT EDECEK!
Herhangi bir maddi güvencesi bulunmayan ancak eğitim çağında çocuğu olan ihtiyaç sahibi aileler için destek verildi. Sosyal devlet anlayışı ile birlikte pek çok konuda vatandaşların mağdur edilmemesi için desteklendiği ifade edildi.
Özellikle çocuklar maddi açıdan etkilenmesin diye ailelerin durumuna göre 500 lira ile 800 lira arasında bazı paketlerin hazırlandığı belirlendi. Buna göre anaokuluna giden çocuklar için 500 lira, ilköğretim öğrencileri için 750 lira, lise öğrencileri için 800 lira ve üniversite öğrencileri için 900 liraya varan ödemelerin yapıldığı belirlendi.
ÖDEMELER HER AY YAPILIYOR
Ödeme alabilmek için maddi durumunuzu belgeleyerek kimliğiniz ile birlikte bulunduğunuz bölgenin kaymakamlığına başvuru yapmanız gerekiyor. Yapılacak ödemeler bir değerlendirme sonrasında gerçekleştirilecek. Bunun ardından vatandaşlar 500 lira ile 900 lira arasında bulunan desteklerden yararlanabilecekler. Bunun için bir şehir ya da bölge kısıtlamasının da bulunmadığı belirlendi.
Başvuru için aynı zamanda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü içerisinden gerekli olan tüm belgeleri temin edebilirsiniz. Kaymakamlıklarda bulunan sosyal yardımlaşma büroları içerisinde başvurular tamamlanabilir.
Şartlara uygun olan kişiler her ay eksiksiz bir şekilde ödemelerini alacaklar. Kaymakamlık tarafından verilen sosyal yardımlar içerisinde farklı alanlara da hizmet edecek, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara rahat nefes aldıracak olan yardımlar bulunuyor.
KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Gerekli şartları taşıyan kişiler, yapılan yerinde incelemeler sonucunda kira parası alabilmektedir. Başvurular Kaymakamlık ve Valilikler bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ' na yapılmaktadır.
KİRA YARDIMI YAPAN KURULUŞLAR
Maddi anlamda sıkıntı yaşayan ailelerin kira paralarının karşılanması amacı ile pek çok kurum ve kuruluş tarafından kira yardımı verilmektedir.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Müdürlükler
Kaymakamlıklar bünyesinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Belediyeler
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Büyükşehirlerde kiracılara 960 TL' ye varan kira yardımları yapılmaktadır.)
Sivil Toplum Kuruluşları
Özel Vakıflar ve dernekler
MADDİ GÜVENCESİ OLMAYAN AİLELERE MÜJDE!
Çocuğu anaokulu, ilköğretim, lise veya üniversitede öğrenim gören, ihtiyaç sahibi ailelere devletten destek gecikmedi. Devlet birçok sorun ile karşılaştığımız bu dönemde sosyal devlet anlayışı ile birçok yardımda bulunuyor. İşsizlere, durumu olmayan kiracılara ve daha bunun gibi kategorize edilmiş birçok grup için yapılan dayanışmaların ardından eğitim alanı için de bir destek başlatıldı. Maddi sorunlar çocukları etkilemesin ve çocuklar rahatça okullarına devam edebilsinler diye devlet 500 ile 800 TL arası destek paketleri oluşturdu. Bu yardımlar; anaokuluna giden çocuklar için 500 TL, ilköğretim öğrencileri için 750 TL, liseye gidenler için 800 TL ve üniversite öğrencileri için de 900 TL bandında. Maddi güvencesi olmayan ve çocuk okutan aileler bu yardımdan yararlanabilecekler. Ayrıca, bu yardımdan okul ve bulunulan şehir gözetmeksizin herkes yararlanabilir.
EV TAMİR DESTEĞİ
Özellikle evde oturamayacak kadar hasar var ve tadilat, tamirat gerekli ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ihtiyaca göre 15, 20 ve 25.000 TL'ye kadar destek verilmektedir. Bireyler aynı şekilde T.C. kimlik numarası ve dilekçe ile vakıflara başvuru yapmalıdır.
İlgili yardımlara başvurudan sonra dönüş yapılmadığı durumda konuyla ilgili olarak ikamet ettiğiniz Valiliğe/Kaymakamlığa şikâyet etmek mümkündür.
ÇALIŞMAYANLARA YAPILAN YARDIMLAR
Çalışmayan, işi olmayan, geliri olmayan veya ihtiyacı bulunan vatandaşlara yapılan yardımlardır. Bu yardımları alabilmek için mevzuatta yer alan tüm ihtiyaç koşullarının oluşması ve yazılı başvuru yapılması gerekir. İşte vatandaşların alabilecekleri o yardım ödemeleri.
* Gıda Yardımı, Para Yardımı, Çocuk yardımı, Eşi cezaevine giren kadınlar için sağlanan sosyal yardımlar, Bebek maması ve bez yardımı, Muhtaçlık maaşları, Sosyal destek yardımları, Tıbbi malzeme desteği, Yatalak hasta bezi yardımları, Evde bakım parası ödemeleri, Şartlı sağlık destekleri, Engelli raporu sahiplerine maaş yardımı, Kira yardımı, Yakacak yardımıEğitim/öğretim yardımı, Bayramlık ve gıda yardımı, Gıda desteği, Kıyafet desteği, 65 yaş üstü maaşlar,
ÇALIŞANLARA DESTEK ÖDEMESİ
Bu destek ödemelerin kişinin hak sahibi olması önemli nokta. Ayrıca ödemeleri alabilemk için de ayrı ayrı şartların tamamının sağlanması gerekiyor. Bu kapsamda yapılan ödemeler ise şunlar;
* Doğum yardım parası, Şartlı gebelik için maddi yardımlar, Dul kadınlara destek yardımları, Proje geliştirme desteği, Afet yardımları.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK? BAŞVURU ADRESLERİ
Başvurularınızı ilçe kaymakamlıklarından yapacaksınız. Kendi ilçenizde bulunan kaymakamlıklara yada kaymakamlık bünyesinde olan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına giderek başvurularınızı doğrudan yapabilirsiniz.