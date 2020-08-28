Rekor başvuru geldi! 480 bin öğrenciye iş müjdesi... İşte başvuru şartları kadrolar ve detaylar

ÖZEL SEKTÖRDE STAJ İMKÂNI

Pandemi nedeniyle staj imkânı bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde staj imkânı sağlanıyor. Kamu ve özel sektördeki staj imkânlarının tüm üniversiteli gençler için ulaşılabilir hale getirilmesi hedeflenirken, yenilikçi değerleme yöntemiyle kariyer olanaklarına erişimde fırsat eşitliği destekleniyor. Stajyer havuzu sayesinde ulusal ve uluslararası firmaların yanı sıra, KOBİ ve start-upların yetenek açığı konusunda yaşadıkları sorunlar azaltılıyor. Staj seferberliği programına, örgün eğitim veren lisans programları ile dört yıllık eğitim veren yüksekokullarda son sınıfa geçen ve not ortalaması 4 üzerinden 2 ve üzeri (diğer sistemlerde dengi) olan tüm öğrenciler başvuruyor.

Staj programına başvuran adaylar, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı tarafından anlık performansı ölçen sınav yöntemi yerine, liseden lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans, yetkinliklerini artırmaya yönelik yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılar üzerinden değerlendiriliyor. Bu yöntem; Mesleki Yeterlilikler, Sosyal ve Sanatsal Yeterlilikler, Sportif Yeterlilikler olmak üzere üç ana başlığı kapsamaktadır. Her bir başlık altında adayların bilgi, beceri ve yetkinlikleri belirli ölçütler göz önüne alınarak puanlanıyor. Yapılan değerlemeler sonucunda stajyer havuzuna girmeye hak kazanan adaylar belirleniyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından oluşturulan bu havuza kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektördeki gönüllü firmalara erişim yetkisi veriliyor.