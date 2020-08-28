Oto Alım Satım Belgesi Alacak Kişilerde Aranan Kriterler

- Esnaf ve sanatkarlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarından herhangi birine kayıtlı olma

- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

- Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;

- On sekiz yaşını doldurmuş olması,

- En az lise mezunu olması,