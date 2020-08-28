Kimler oto araç alım satım yeterlilik belgesini alabilir, şartları nelerdir? Sorusu haberimizde yanıtlandı. Türkiye'de sıfır araç piyasasından daha fazla olan ikinci el araç alım satım piyasasında herhangi bir yasal düzenleme bulunmuyor. Noter aracılığıyla kolayca yapılabilen araç alım satımı yasal düzenleme altına alınıyor. Yetki belgesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerince ve Bakanlık,üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir. Çok sayıda kişi ikinci el araç satış yetki belgesi nasıl alınır konusunu araştırıyor. 2. el araç yetki belgesi başvuru işlemi için gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Yetki belgesi başvurusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Oto Alım Satım Belgesi Alacak Kişilerde Aranan Kriterler
- Esnaf ve sanatkarlar odasına, ticaret ve sanayi odasına veya ticaret ve sanayi odalarından herhangi birine kayıtlı olma
- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
- Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün;
- On sekiz yaşını doldurmuş olması,
- En az lise mezunu olması,
- Mesleki yeterlilik belgesine sahip olması,
- İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,
- Konkordato ilan etmemiş olması,
- Sabıka kaydı bulunmaması,
Oto Alım Satım Belgesi Nereden Alınacak?
Yetki belgesi Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüklerince ve Bakanlık,üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve mesleki yeterlilik belgesi vermeye yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından verilir.
2. el araç satış yetki belgesi nasıl alınır?
Çok sayıda kişi ikinci el araç satış yetki belgesi nasıl alınır konusunu araştırıyor. 2. el araç yetki belgesi başvuru işlemi için gümrük ve ticaret il müdürlüklerine başvurulması gerekiyor. Yetki belgesi başvurusu İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Belge, sistem üzerinden veriliyor. Aynı zamanda ikinci el araç satış yetki belgesi süresi de merak ediliyor. Kişiye özel şekilde düzenlenecek yetki belgesi için geçerlilik süresi ise beş yıl. Yönetmeliğe göre yetki belgesi bulunan işletmelerin güncel listesi Bakanlık resmi internet sitesinden ilan edilecek.
Kimler 2. el araç satış yetki belgesi almak zorunda?
Düzenleme ve ceza haberleri sonrası 2. el araç satış belgesi kimlere verilir sorusuna da cevap aranıyor. Özellikle vatandaşlar 2. el araç satışı yetki belgesi için şirket gerekiyor mu gibi soruların yanıtı merak ediyor. İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal etmeyen vatandaşların kendi isimlerine tescilli olan taşıt satışları yönetmelik kapsamı dışında bulunuyor. Ancak ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal eden gerçek ve tüzel kişi tacirler ile beraber esnaf ve sanatkarlar yönetmelik kapsamında yer alıyor.
Dolayısıyla araç satış yetki belgesi kimler alabilir noktasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile uğraşan gerçek ve tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkarların işletmeleri için yetki belgesi alması zorunlu tutuluyor. Bu işlerle uğraşmayan vatandaşların ise kendi adlarına tescilli olan taşıtları satma süreçlerinde 2. el araç satış yetki belgesi alma zorunluluğu bulunmuyor.