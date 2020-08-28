

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ HAKLI BULDU

Edinilen bilgilere göre kendisinden kredi yapılandırmasında yüzde 1 'lik ücret alındı ve bu kişi tüketici hakem heyetine başvuru yaptı. Yapılan başvuru değerlendirildi ve Tüketici Hakem Heyeti vatandaşın lehine karar verdi.

ON BİNLERCE KİŞİ KREDİYE BAŞVURU YAPTI

1 Haziran günü kredi faiz oranlarında büyük indirim yapılması sonrası on binlerce vatandaş, ev almak üzere bankalara gitti. Hayalindeki evi almak isteyen vatandaşlar , kredi başvurusunu yaptı ve krediyi çekip evine geçti. Ancak bankalar, başvuran vatandaşlara dosya masrafının yanı sıra başka bankaya taşıyor ise yasal olarak vadesine göre yüzde 2'ye kadar çıkan erken kapatma cezası ödetiliyor.