En yüksek faizi hangi banka veriyor? Sorusu şuan da en fazla konuşulan konular arasında yer alıyor. Bankaların vadeli mevduat faizleri en yüksek 32 günlük vadede sunuluyor. En yüksek hoşgeldin faizine sahip olan bankaların listeleri. Bankaların vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi hoşgeldin faiz oranları ve banka banka tüm liste. Bu aşamada seçim yaparken bankaların dönemsel olarak sundukları kampanyalardan yararlanmak, kar elde etmek adına bir hayli doğru bir yoldur. Bankaların vadeli hesap türleri arasında yer alan vadeli hesap için açılan vade süresinin 32 gün olarak belirlendiği hesaptır. Kısa süreli ve yüksek faizli olması nedeni ile tercih edilmektedir. Ülkemizde hizmet veren tüm bankalar 32 günlük hesap seçeneği sunmaktadır.