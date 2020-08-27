Tam katılım tamamlayıcı sağlık ile hastanede fark ödemeye son

Sağlık sigortalarının büyümesi ve derinleşmesine Katılım Sağlık ile katkı sağladıklarını aktaran Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şunları söyledi: "Sağlıkta tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve yabancı sağlık kategorileriyle hizmet veriyoruz. Her birinde farklı bir ihtiyaca odaklanıyoruz. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ile SGK'lı vatandaşlarımız 500'ün üzerinde anlaşmalı hastanede katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'yla isteyenler, yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerinin her ikisini de tek poliçede alabilirken; Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık Sigortası'yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücreti güvence altına alınabiliyor. Ayrıca Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık ürünümüz diş sağlığında büyük avantajlar barındırıyor."