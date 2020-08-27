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    • Ekonomi
    • 27.08.2020 Gazete
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    ile hastanede fark ödemeye son

    Sağlık larının büyümesi ve derinleşmesine ile katkı sağladıklarını aktaran Genel Müdürü , şunları söyledi: "Sağlıkta tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve yabancı sağlık kategorileriyle hizmet veriyoruz. Her birinde farklı bir ihtiyaca odaklanıyoruz. ile 'lı vatandaşlarımız 500'ün üzerinde anlaşmalı hastanede katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor.

    Tam katılım tamamlayıcı sağlık ile hastanede fark ödemeye son
    Sağlık larının büyümesi ve derinleşmesine Katılım Sağlık ile katkı sağladıklarını aktaran Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, şunları söyledi: "Sağlıkta tamamlayıcı sağlık, özel sağlık, seyahat sağlık ve yabancı sağlık kategorileriyle hizmet veriyoruz. Her birinde farklı bir ihtiyaca odaklanıyoruz. Tam Katılım Tamamlayıcı Sağlık ile 'lı vatandaşlarımız 500'ün üzerinde anlaşmalı hastanede katılım payı ödemeden sağlık hizmeti alabiliyor. Tam Katılım 'yla isteyenler, yatarak ve ayakta tedavi seçeneklerinin her ikisini de tek poliçede alabilirken; Sigortası'yla da anlaşmalı özel hastanelerdeki yatarak tedavilerde fark ücreti güvence altına alınabiliyor. Ayrıca Gülümseten Tamamlayıcı Sağlık ürünümüz diş sağlığında büyük avantajlar barındırıyor."
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