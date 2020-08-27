Emekli, çalışan, memur, EYT'li SGK, SSK, Bağkur'lu milyonlarca kişi bekliyordu. Ve belli oldu. Tek tek açıklandı. 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıktan sonra çalışmaya devam eden 2 bin 500 TL–3 bin civarında prim bildirenlerin bağlanacak aylıkları her yıl için 25-30 TL düşüyor. Yabancı ülkelerden gelir ya da aylık almakta olan kişilere Türkiye'de dul ve yetim aylığı bağlanmaz. Tespit edilmesi halinde bağlanan aylık kesilir, ödenen ücretler yasal faizi ile birlikte geri istenir. Kamuda işçi olarak çalışan idari izne çıkarılırsa yol yemek kesilir mi?
EYT'Lİ EMEKLİ MEMUR ÇALIŞAN VE MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR
01/01/1980 doğumluyum ilk sigortam 23/08/2001 prim gün sayım 7100 kendi isteğimle ayrıldığımda kıdem tazminatımı yasal olarak alabilir miyim? Teşekkür ederim.
CEVAP: Merhaba, Kıdeme Esas Yazı ile kıdem tazminatınızı alabilmeniz için 09.09.1999 öncesinde işe girişinizin olması gerekmektedir. Bu tarih sonrası işe girişlerde Kıdeme Esas Yazı alabilme koşulu 25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günüdür. Sizin ilk işe giriş tarihinize istinaden kıdeme esas yazısı talep edebilme tarihiniz 23.08.2026 olacaktır.
12.05.1964 doğumluyum, 07.05.1997 sigorta girişim ve 766 iş günüm var. Bu şartlarda nasıl emekli olabilirim? Dışardan sigortamı ödeyebilir miyim? Konu hakkında bilgi edinmek istiyorum, şimdiden teşekkürler.
CEVAP: Merhaba, normal şartlarda sigortalılık başlangıcınıza göre 53 yaş 5900 prim günü şartlarına tabisiniz. Emeklilik yaşınızı geçmiş olduğunuzdan ve prim gününüzün az olmasından dolayı yaşlılık aylığı düşünebilirsiniz. 3600 Prim gününü tamamlarsanız yaşlılık aylığına müracaat edebilirsiniz. Sigortalılık başlangıcınızdan sonra varsa doğum borçlanması ya da yurtdışı süreleriniz mevcutsa borçlanma yapabilirsiniz. Sigorta primlerinizi isteğe bağlı şekilde her ay düzenli bir şekilde de ödeyebilirsiniz. Ancak bu durumda Bağkur sigortalısı olursunuz. Bağkur kapsamına geçtiğiniz taktirde ise 3600 yerine 5400 prim günü şartı aranır.
Merhaba Almanya'da 900 Euro malullükten yaşlılık aylığı bağlatan kadın Türkiye'de 2013 yılında vefat eden SSK emeklisi babasından yetim aylığını nasıl bağlatıyor, kanunda bu yasak değil mi?
CEVAP: Merhaba, yabancı ülkelerden gelir ya da aylık almakta olan kişilere Türkiye'de dul ve yetim aylığı bağlanmaz. Tespit edilmesi halinde bağlanan aylık kesilir, ödenen ücretler yasal faizi ile birlikte geri istenir. İlgili düzenleme 5510 sayılı Kanunun 34. Maddesinde açıkça belirtilmiştir. ''Bu Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç bu Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmayan veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış çocuklardan''
Merhaba, yüzde 45 engel oranına sahibim. 01.10.2003 Tarihinden başlayarak 332 gün 4/b ziraat, 21.11.2013 tarihinden başlayarak 327 gün 4/C yedek subaylık, 14.07.2010 - 01.05.2020 arası ise 2929 gün 4/a prim günüm var. Ne zaman emekli olabilirim? Yedek subaylık yıpranma payı emekliliği nasıl etkiler? Herhangi bir birleştirme, borçlanma gibi başvuru yapmam gerekir mi? Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim.
CEVAP: Merhaba, yedek subaylık dönemlerinizin 4'te 1'i kadar fiili hizmet süresi hizmetinize eklenecektir. (Tüm hizmet dökümünüzde görüntüleyebilirsiniz.) Ancak sigortalılık başlangıcınız askerlik tarihinizden çok önce olduğundan yaş şartınızı değiştirmeyecektir. Prim günü kazancınız açısından yedek subay okullarında geçen takvim.com.tr sürelerinizi borçlanabilirsiniz. Raporunuza istinaden 20 yıl sigortalılık süresi ve 4400 prim günü şartıyla malulen emekli olabilirsiniz. Sigortalılık sürenizi 01.10.2023 tarihinde tamamlamış olacaksınız ve bu zamana kadar 4400 prim gününe ulaşamazsanız askerlik borçlanmanızı da gerçekleştirebilirsiniz. Hizmet birleştirmeleri emeklilik müracaatından sonra otomatik olarak kurum yetkililerince gerçekleştirilmektedir.
İyi günler, kolay gelsin.1979 doğumluyum, ilk işe giriş kaydım 02. 10.1995 lise son sınıf öğrencisiyken devlet bankasında yaptığım staj ile yapıldı. 8 ay boyunca staj yaptım fakat giriş numarasının dışında hiç gün ödemesi yapılmamış. Onun haricinde ilk uzun gün girişi 2003 yılında başlıyor. Şu an için 5800 günüm var, e-devletten 'ne zaman emekli olurum' diye sorduğumda 7000 gün 60 yaş olarak görünüyor. Oysa ilk işe girişim 1995 staj girişi olmasına rağmen gün olmadığı için 2003'e atıyor. 41 yaşında emekli olacakken daha 20 yıl yani 60 yaşını beklemem gerektiği söyleniyor. Daha erken emekli olma durumum var mı acaba? Beni aydınlatırsanız sevinirim.
CEVAP: Merhaba, 4/a sigortalığı uzun vadeli ve kısa vadeli sigorta kolları primi olmak üzere iki temel sigorta kolundan oluşmaktadır. Uzun vadeli sigorta kolları normal işçiler için bildirilen sigorta koludur. Bu sigorta kolunda kesilen primler doğrultusunda emekli olabilir, işsizlik fonundan faydalanabilir ve hastanelerden provizyon alabilirsiniz. Kısa vadeli sigorta priminde ise emekli olamazsınız, işsizlik fonundan faydalanamazsınız sadece hastanelerden provizyon alabilirsiniz. Çırak ve stajyerlere sadece kısa vadeli sigorta primi bildirimi yapılmaktadır. Bu kişilere ödenen primler yıl içerisinde belirlenen asgari ücretin %50'si üzerinden hesaplanmaktadır. Sigorta numarası alınması ve o numara üzerinden devam ediyor olmanız da birden farklı sicil numarası üzerinden işlem görmemeniz içindir. Staj sigortalılarının ne yazık ki bu yönde bir mağduriyeti mevcut ve bu mağduriyet kanunen düzenleme yapılmadan giderilemez. Her yıl bu konuyla ilgili onlarca kanun teklifi Meclis gündemine getirilir ancak oy çokluğu ile kabul edilmez, gündeme alınmaz.
Sigorta primim doldu halen çalışıyorum, sigortam asgari üzerinden yatıyor. Emekliliğime 14 yıl var, alacağım emekli maaşıma maaş düşüklüğü yansır mı?
CEVAP: Merhaba, 4447 sayılı kanun gereği emekli aylıklarının bağlama oranları kademeli bir şekilde düşürülmüştür. 1999 Öncesi aylık bağlama oranı %75-76 civarında tutuluyorken bu tarihten 01.10.2008'e kadar 65'e çekilmiştir. 01.10.2008 Sonrası çalışmalarda ise aylık bağlama oranı %50'ye indirilmiştir. Bu anlamda hesaplama yapıldığında 25 yıllık sigortalılık süresini tamamladıktan sonra (9000 prim günü) çalışmaya devam eden 2.500 TL – 3.000 TL civarında prim bildirenlerin bağlanacak aylıkları her yıl için 25-30 TL düşecektir.
04.09.1990 Bağkur girişliyim. 01.04.1999 SSK girişimde mevcut. Doğum tarihim 15.08.1969, normal şartlarda 2021 de 52 yaşımda emekli oluyorum. Askerlik başlangıcım 28.02.1989 ve bitiş 28.08.1990. Kaç gün askerlik borçlanırsam 15.08. 2020 de emekli olurum? Teşekkür ederim.
CEVAP: Merhaba, 51 yaş 5450 prim günü şartıyla tahsis talebinizi gerçekleştirebilmeniz için sigorta girişinizi 23.11.1989 ve öncesine çekmeniz gerekecektir. Sigortalılık başlangıcınızı 22.11.1989'a çekmeniz için ise 286 gün askerlik borçlanması yapmanız gerekmektedir.
Selamlar, ben 1973 doğumluyum. İlk sigorta başlangıcım 1995. 2005 yılından beri kamuda büyükşehir belediyesi isçi olarak 15 yıldır çalışmaktayım. Toplam 7200 prim günüm var ve yüzde 40 engelli raporum var vergi indiriminden yararlanıyorum. Vergi indiriminden emekli olabilir miyim? Emekli maaşım ne kadar olur ve hangi ay emeklilik dilekçemi versem avantajlı olur? Normal emeklilik haklarına sahip olur muyum sizden yardımcı olmanızı istiyorum.
CEVAP: Merhaba, yüzde 40 engelli raporunuza istinaden, ilk işe giriş tarihinize göre 17 yıl sigortalılık süresi ve 3920 prim günü şartlarına tabi tahsis talebinde bulunabilirsiniz. Malulen ya da engelli emeklisi olmanız herhangi bir hak kaybına neden olmaz. Genelde prim günü eksik olan kişilere düşük aylık bağlanmaktadır. Normal şartlarda tamamlamanız gereken 5750 prim günü şartını da yerine getirmişsiniz. Malulen ya da engelli emeklisi olmanız herhangi bir hak kaybına neden olmaz, tüm şartları sağladığınızdan dolayı tam aylık alırsınız.
Kamuda işçi olarak çalışan idari izne çıkarılırsa yol yemek kesilir mi?
CEVAP: Merhaba, yol ve yemek ücretleri işe gidilmeyen süreler için kesilebilir ödeme türlerindendir. Tıpkı yıllık izin ve mazeret izinlerinde kesildiği gibi idari izinlerde de kesilebilir. Ancak bu kesinti işveren inisiyatifinde olup işveren onayıyla kesilmeyebilir. İşveren işe gidilmeyen sürelerde de personeline yol ve yemek ücreti ödemek isterse ödeyebilir, normalde bu ücretler kesilir.
Benim sigortam yok hastaneye gitsem sigorta göstermiyor pirim borcum var ama ödeyemiyorum annem ile babam ayrı babamın ikinci evliliği bizle alakası yok halamla beraber kalıyoruz oturduğumuz ev rahmetlik dedemin evi durumum yok bana yardımcı olun.
CEVAP: Merhaba, Cumhurbaşkanlığı kararı gereği tüm borçlu kişilerin provizyonu 31.12.2020 tarihine kadar açılmıştır. Yani sizin yıl sonuna kadar borcunuz olsa da olmasa da muayene olmanıza engel değildir GSS borcu. Tek yapmanız gereken SGK merkezine giderek GSS aktivasyonunuzu yaptırmanız. GSS Servisine 'provizyon alamıyorum, aktivasyonumu yapar mısınız' derseniz yardımcı olurlar.
YENİ DÖNEMDE EMEKLİ MAAŞLARINA 317 TL ZAM
Emekli vatandaşların maaşları yeni dönemde yani Ocak 2021 tarihinde yükselecek.
2020 yılının son 6 ayında oluşan enflasyon rakamlarına göre şekillenecek olan bu artışlarda uygulanacak hesaplama şu şekilde olacak. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşları doğrudan bu enflasyon oranı miktarınca yükselecek. Memur emeklilerinde ise farklı bir hesaplama uygulanacak. Memur emeklilerinin maaşları yüzde 4 oranında net artış gösterecek. Bunun dışında enflasyon oranlarının yüzde 4 bandını aşması durumunda da enflasyon farkı ödemesi yapılacak.
2021 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Memurların, memur emeklilerinin maaşlarına Temmuz'da yüzde 5.75 zam yansıtılırken; Ocak artışının da ipuçları geldi. Hakem kurulu kararı kapsamında Ocak zammı yüzde 3 olarak belirlenirken, 2020'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da yansıtılacak. Merkez Bankası'nın yaptığı beklenti anketindeki yüzde 10.82'lik 2020 yılı enflasyon tahmini, Temmuz- Aralık Tüketici Fiyat Endeksi'nin yüzde 4.79 olarak gerçekleşebileceğini gösteriyor.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMI ZAMLANACAK
Eş yardımı 351,09 liradan 364,40 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş için 77,23 liradan 80,16 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,08 liraya çıkacak. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memur, aylık 505,55 lira yerine 524,72 lira alacak.
SEYYANEN ZAM TALEBİ
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, emekli aylıklarına 6 aylık enflasyon oranındaki yüzdelik zamların yerine seyyanen zam istediklerini belirterek, şöyle konuştu: "TÜFE oranındaki yüzdelik zamlar yetersiz kalıyor. Emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı. 5510 sayılı Kanun'un 55. Maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmeli. Bunun yanında, emekli aylıklarında norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 Sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilsin. Mevcutta yüzde 35 olan alt sınır aylık bağlama oranı 2 kat artırılarak yüzde 70 olarak belirlensin. Bu yapılırsa en düşük emekli aylığı bin 800 liraya kadar yükselir."
SEYYANEN NE DEMEK? SEYYANEN NE ANLAMA GELİYOR?
Seyyanen zam tüm çalışanlara eşit zam yapılması anlamına geliyor. Yani belli bir çalışan grubuna yüzdelik zam değil, eşit zam yapılmasıdır. Yüzdelik zamda herkes maaşına göre farklı zam alır. Seyyanen zamda ise örneğin zam 50 tl ise, herkesin maaşı o kadar artar. Bu açıdan seyyanen zam, düşük maaşlı çalışan için faydalıdır.
'ORAN GÜNCELLENSİN'
Ek ödeme oranıyla ilgili müjde bekleyen emekliler, taleplerini TAKVİM'e, "Çalışanlara asgari geçim indimi olarak en az 220 lira verilirken, bizim ödememiz bunun altında kalıyor. Oranın güncellenmesini bekliyoruz" sözleriyle anlatıyor.
Bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık kazancı artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. SSK ve Bağ-Kur'luların gelirinde 382 liraya varan artış olacak.
6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emekliye 255 lira yerine 637 lira ek ödeme verilecek.
EMEKLİYE ÇİFTE TAZMİNAT!
Tüm çalışanlar emeklilik hayali kurarken, emekli olanların bir kısmı da çalışmaya devam ediyor. Emekli çalışanların diğer çalışanlardan hiçbir farkı yok. Yani izinleri, tazminatları aynı şekilde hesaplanıyor. Emekli bir çalışan da diğerleri gibi 1 yıl dolduktan sonra işten çıkartılırsa, kanunun tarif ettiği ihbar ve kıdem tazminatını brüt maaş üzerinden alıyor. Ayrıca izin günleri de yine diğer çalışanlar gibi kıdemlerine göre belirleniyor.
Hatta 50 yaşından büyük olanlar için kıdemine bakılmaksızın 20 günden az izin verilemiyor. Bir işyerinde çalıştıktan sonra emekli olanlar, istedikleri zaman ayrılıp kıdem tazminatını alabiliyor. Son işyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak kaydıyla ne kadar kıdemi varsa o kadar tazminat ödeniyor. Daha sonra bir başka işyerinde de 1 yılı doldurup kendi istek ve kusuru dışında çıkartılırsa bu kez ikinci tazminatı da alabiliyor.
İSTİFAYA DİKKAT!
Emekli olurken kendi isteğiyle ayrılmasına yani istifa etmesine rağmen kıdem tazminatını alabilen emekli, çalışmaya başladığında istifa ederse para alamıyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Emekli olduktan sonra tazminatınızı alıp aynı işyerinde devam ederseniz de kıdeminiz sıfırlandığı için yine 1 yıl beklemeniz gerekir.
ÇALIŞINCA MAAŞ KESİLİR Mİ?
● Emekli olduktan sonra SSK'lı olarak çalışanlar her iki maaşı da alabilir. Emekli maaşları kesilmez.
● Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra işyeri açan ya da ortak olanlar yani Bağ-Kur kapsamında çalışanların maaşları kesilmez, bir prim ödemezler.
● Malulen emekli olanlar herhangi bir şekilde çalışmaya başlarlarsa emekli maaşları kesilir.
● Sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar çalışmaya başlarlarsa ödenekleri kesilmez.
● Herhangi bir kurumdan emekli olduktan sonra kamuda çalışanların bazı istisnalar dışında maaşları kesiliyor.
● Vergi indirimi ile erken emekli olan engelliler, çalışmaya başlarlarsa maaşları kesilmez.
● Eşinden dul maaşı alanlar çalışırsa ödenek kesilmez. Ancak oranı düşer.
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