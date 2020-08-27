Koru’nun mobil uygulaması yayında

yazılım ekibi tarafından hazırlanarak hayata geçirilensigortalıların kullanımına sunuldu. Mobil uygulama aracılığıyla sigortalılar, zamandan ve mekandan bağımsız bir şekilde, 'Online İşlemler' menüsünden kolayca poliçe ve hasar bilgilerini görüntüleyebilecek, teklif alabilecek, soru ve taleplerini iletişim formu ile birlikte iletebilecek. Ayrıca uygulama sayesinde hızlı bir şekilde hasar ihbarında bulunulabilecek. Uygulama ile sigortalılar; ihtiyaç duydukları durumlarda kendilerine en yakın acentelere, olası bir hasar anında ise anlaşmalı servislere kolay bir şekilde ulaşabilecek.