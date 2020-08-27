1000 TL sosyal yardım ödemeleri ile ilgili detaylar tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca vatandaşımızın merak ettiği konuyla ilgili haberin detaylarını bir araya getirdik. Peki yurt genelindeki milyonlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı Sosyal yardım ödemeleri nereden ve nasıl yapılacak?
Sosyal yardım programının 3'üncü fazına başvurular devam ediyor. e-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden talep bazlı alınacak başvurulara, kimlerin başvuru yapabileceği ve söz konusu yardım için belirlenen başvuru şartları araştırılıyor. Yardım başvurusunu gerekli bilgileri girerek tamamlayan kişiler de başvuru sonuçlarına odaklandı. Peki, pandemi sosyal yardım paraları ne zaman verilecek? İşte, e-Devlet pandemi yardımı başvuru ekranı...
1.000 TL PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURULARI DEVAM EDİYOR MU?
Türkiye'de milyonlarca hanenin faydalandırıldığı 1.000 TL Pandemi Sosyal Destek ödemeleri için vatandaşlardan başvuru alınmaya devam ediliyor. Sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yapmayı sürdürebiliyorlar. Vatandaşlar bu başvuru sırasında ekonomik durumlarını ve aileleri ile alakalı bazı bilgileri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletiyorlar. Bu başvurular her ilde ayrı ayrı kurulan birimlerce incelemeye alınıyor. Durumu uygun olan vatandaşlara ise PTT üzerinden 1.000 TL Pandemi sosyal yardım ödemeleri gerçekleştiriliyor.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1.000 TL sosyal yardım ile alakalı olarak geçtiğimiz günlerde, "Bakanlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam etme kararı aldık. 1.000 TL sosyal yardımların pandemi süreci ile sınırlı olmaması gerektiğini düşünüyoruz. Milyonlarca vatandaşımız devletlerinin yanında olduğunu bu süreçte gördüler. Biz de bunu devam ettirme ve sürekli hale getirme üzerine fikir alışverişlerine başladık. İlerleyen günlerde bu yönde gelişmeler oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz. Vatandaşlarımız şu anda e-devlet üzerinden başvurularını gerçekleştirebilirler." dedi.
1.000 TL SOSYAL DESTEK ALMAYANLARA YENİ FIRSAT!
1.000 TL sosyal yardım başvurusu yapması halinde olumsuz sonuç alanlar için de bakanlık yetkililerinden iyi haber geldi. Haksız değerlendirmeye uğrayabilecek vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için bu durumda olan vatandaşların yeni başvuru yapmaları gerektiğini söyleyen yetkililer eğer gözden kaçan bir haksız uygulama varsa bunu telafi edeceklerini söylediler. Yeni değerlendirmeye alınacak başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması için ilgili birimlere de talimat verildi.
1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İhtiyacı olan vatandaşlar 1.000 TL sosyal yardım alabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresinden başvurularını yapabiliyorlar. Bu adresin aktifleşmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Ardından vatandaşlar kendilerine sunulacak olan formu doldurmaya başlarlar. Bu formda ekonomik durumları ve ailelerine dair sorular yer almaktadır. Bu sorulara doğru şekilde dolduran vatandaşların başvuruları değerlendirme sürecine giriyor. Değerlendirme sürecinde ihtiyaç sahibi oldukları onaylanan vatandaşlar 1.000 TL sosyal yardım almaya hak kazanıyorlar.
1.000 TL YARDIM KİMLERE VERİLMİYOR?
Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre 1.000 TL sosyal yardımlardan 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalışan kamu işçileri, aynı kanunun 4/c kapsamında çalışan memurlar, Sosyal Güvenlik Kurulu'ndan geliri olan ve aylık alan emekliler, İŞKUR'un işsizlik ödeneğinden yararlananlar, İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalananlara 1.000 TL sosyal yardım verilmiyor. Bu vatandaşlar e-devlet üzerinden başvuru yaptıklarında baivuruları değerlendirmeye alınmıyor.
PANDEMİ SOSYAL DESTEK SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?
1.000 TL sosyal yardım başvurusunu E-devlet üzerinden yapan vatandaşlar başvurularının sonuçlarını yine e-devlet üzerinden öğrenebiliyorlar. Bunun için önce e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Daha sonra sistemin arama bölümünden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmetleri bulunur. Bu hizmetler arasında yer alan Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama hizmetine tıklanır. Burada yapılacak sorgulama ile 1.000 TL Pandemi sosyal destek başvurusunun sonucu öğrenilir.
1.000 TL SOSYAL YARDIM İÇİN HANGİ VATANDAŞLAR NE ZAMAN BAŞVURU YAPABİLİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devam eden 1.000 TL sosyal yardım başvurularını bir sistem hdlinde almayı sürdürüyor. Buna göre TC Kimlik numaralarının son hanesi 0 olanlar Pazartesi günleri, 2 olanlar Salı günleri, 4 olanlar Çarşamba günleri, 6 olanlar Perşembe günleri, 8 olanlar Cuma günleri başvuru yapabiliyorlar. Cumartesi ve pazar günleri ise tüm vatandaşlar başvuruda bulunabiliyorlar.