1.000 TL SOSYAL DESTEK ALMAYANLARA YENİ FIRSAT!

1.000 TL sosyal yardım başvurusu yapması halinde olumsuz sonuç alanlar için de bakanlık yetkililerinden iyi haber geldi. Haksız değerlendirmeye uğrayabilecek vatandaşların mağduriyetlerini gidermek için bu durumda olan vatandaşların yeni başvuru yapmaları gerektiğini söyleyen yetkililer eğer gözden kaçan bir haksız uygulama varsa bunu telafi edeceklerini söylediler. Yeni değerlendirmeye alınacak başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlanması için ilgili birimlere de talimat verildi.

1.000 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İhtiyacı olan vatandaşlar 1.000 TL sosyal yardım alabilmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu adresinden başvurularını yapabiliyorlar. Bu adresin aktifleşmesi için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekiyor. Ardından vatandaşlar kendilerine sunulacak olan formu doldurmaya başlarlar. Bu formda ekonomik durumları ve ailelerine dair sorular yer almaktadır. Bu sorulara doğru şekilde dolduran vatandaşların başvuruları değerlendirme sürecine giriyor. Değerlendirme sürecinde ihtiyaç sahibi oldukları onaylanan vatandaşlar 1.000 TL sosyal yardım almaya hak kazanıyorlar.