Ancak yapılan güncellemeler ile ihtiyaç kredisinde de faizler çıkışa geçti. ING Bank kredi borç transferi faiz oranı yüzde 1.14 seviyesine çekildi.

QNB Finansbank borç transferi kredisi faiz oranı ise yüzde 0.89 seviyesinden yüzde 1,22 seviyesine kadar yükseltildi.

Yüksek faiz oranları nedeni ile yapılandırma bekleyenlerin kredi borç transferi yapabileceği banka kalmazken borcunu ödeyemediği için ya da farklı bankalarda olan borçlarını tek bir bankada toplamak isteyenler için kredi borç transferi faiz oranlarındaki yükseliş ile maliyetler büyük oranda artmış oldu.

En düşük faiz oranı sunan banka borç transferi paketinde ING Bank olurken bankaların faiz oranlarında yaşanan yükselişin kredi paketlerine olan olumsuz etkisinin de sürmesi ve borç transferi faiz oranlarında ki yükselişin devam edeceği belirtiliyor.