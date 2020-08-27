Borç Kapatma Kredisi Nedir?

İnsanlar farklı ihtiyaçlarını gidermek için farklı bankalarda kredi çekebilmektedirler. Başlangıçta bu bir sorun gibi gözükmese de sonrasında ödeme zorlukları ortaya çıkmaktadır. Bu tür sorunlarla karşılaşanlar için borçlarınızı tek bir çatı altına toplama fırsatı doğuyor. Farklı bankalara olan borçlarınızı tek bir çatı altına toplayabilirsiniz. Borçlarınızı bir araya topladığınız bankadan borcunuz kadar kredi çekebilir ve bu krediyi uygun faiz oranıyla ödeyebilirsiniz.

Farklı bankalarda borcu olanlar için bu uygulama gerçekten rahatlatıcı bir çözümdür. Bu durumda olanların borçlarını tek bir çatı altına toplamaları onların yararına bir uygulama olacaktır. Ayrıca borç kapatma kredisinin faiz oranları da gerçekten düşüktür.