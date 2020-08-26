TOKİ 11 ilde yeni fırsatları daire almak isteyenlere duyurdu. Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından belirli tarihler aralığında satışa sunulan konutlar resmi internet sitesinde satış duyuruları bölümünden vatandaşlara duyuruyor. Konut sahibi olmak isteyen on binlerce kişi TOKİ'den yapılan son açıklamaları yakından takip ediyor. Kurumun hangi illerdeki daireleri satışa sunacağı ve özellikleri netlik kazandı. TOKİ'den ev nasıl alınır? TOKİ başvuru şartları ve başvuru için gerekli belgeler neler? Dar ve orta gelir düzeyine sahip olan kişilerin konut edinmesi amacıyla uygun fiyatlı evler tasarlayan TOKİ'den ev almak isteyenler için detaylı tüm bilgileri haberimizde bir araya getirdik.
İŞTE SATIŞA ÇIKAN KONUTLAR
Mersin – Akdeniz Mahallesi
3+1 110 metrekare
200.711 lira
Malatya Pütürge
3+1 98 metrekare
180.340 lira
Malatya Pütürge
3+1 98 metrekare
217.124 lira
Samsun Vezirköprü
3+1 104 metrekare
264.000 lira
Sivas Merkez
3+1 91.7 metrekare
206.000 lira
Ankara Mamak
4+1 134 metrekare
380.000 lira
Tokat Merkez
3+1 95 metrekare
279.000 lira
Denizli Merkezefendi
2+1 80 metrekare
218.263 lira
Adana Sarıçam
2+1 70 metrekare
230.000 lira
Bingöl Merkez
3+1 88 metrekare
240.758 lira
Karabük Eflani
2+1 58 metrekare
140.000 lira
Kars Sarıkamış
2+1 78 metrekare
170.000 lira
TOKİ'DEN EV ALIMLARINDA İKAMET ŞARTI
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından satışa çıkarılan alt gelir ve orta gelir grubu konut satışlarında vatandaşların satışa çıkarılan konutlarla aynı şehirde ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Kurum tarafından çeşitli zaman aralıklarında yayımlanan açık konut satışlarında ise durum değişmekte. BU açık konut satışlarında genel olarak ikamet şartı aranmıyor ancak bu satışlarda özel koşullar talep edilebiliyor. TOKİ Başkanlığı bu tür konut satışlarında uygulanan şartlara ilişkin ise bir açıklamada bulundu.
TOKİ Başkanlığı'nın ikamet şartına ilişkin açıklamasında, "Kuralı satışlarda ve/veya alt gelir projelerinde, ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmaktadır. Açık satışlarda ise, genel olarak ikamet ya da nüfusa kayıtlı olma şartı aranmamakta olup, projelerin durumlarına göre bu şartlar bazen uygulanabilmektedir. İlgili projelerin satış duyurularında bu bilgiler detaylı olarak yer almaktadır." ifadeleri yer alıyor.
TOKİ EV ALIMLARINDA BAŞVURU ŞARTLARI
-Kimlik fotokopisi
-Şehit yakınları için hak sahipliği belgesi,
-Engelli bireyler için sağlık durumunu ortaya koyan heyet raporu,
-Emekli vatandaşlar için de emekli kimlik belgesi gerekmektedir.
-Bu belgeler ile TOKİ'ye gitmeniz halinde sizin için kayıt formu oluşturulur ve kuraya katılmaya hak kazanırsınız.