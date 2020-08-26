TAŞERONA ENFLASYON ZAMMI FARKI VERİLECEK Mİ?

İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan tarafından açıklamada haziran atı sonu itibari ile belediyelerde çalışanlar için, ekim ayı itibari ile diğer kamu kurumlarında çalışanlar için sona erecek olan toplu iş sözleşmelerinin özgür olarak yani seyyanen zam ya da enflasyonu dikkate alacak bir zam olması şeklinde talep ettiklerini açıkladı. Bu noktada belediye işçilerine 2021 yılı için beklenen enflasyon oranı yani yüzde 9,51 oranı üzerinden 2023 yılı için ise beklenen enflasyon oranı olan yüzde 8,52 oranına göre yapılması bekleniyor.